صورة تعبيرية

عرض طالبا للسرقة بالعنف.. اعتقال شخص بالبيضاء

2022-05-19 / 17:22
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هبة بريس - البيضاء

تمكنت عناصر الشرطة بمنطقة أمن عين السبع الحي المحمدي بمدينة الدار البيضاء، صباح اليوم الخميس 19 ماي الجاري، من توقيف شخص يبلغ من العمر 19 سنة، من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالسرقة باستعمال العنف.

وكان المشتبه فيه قد أقدم رفقة شخص آخر على تعريض طالب للسرقة باستعمال العنف بالحي المحمدي بالدار البيضاء، وهي الأفعال الإجرامية التي شكلت موضوع شريط فيديو تداوله مستعملو تطبيقات التراسل الفوري على الهواتف المحمولة، حيث أسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة في هذه القضية عن تحديد هويته وتوقيفه.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعني بالأمر وتوقيف باقي المتورطين.

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تعليق واحد

  1. هناك من يعمل على تمرير الجرائم على الملأ باستعمال مواد سامة و غازات أعصاب محظورة لتضليل الضحية لصالح جهات أو سلطات مجهولة تتسم الشردمة بالخضر و المداومة على الفعل .اما السرقات فلا يهتم أحد.فالمتسلط يتبجح لليلقي بغاز أو غبار أعصاب يقول غوفر عهره *تنقضي شغلي* ضاربا الشرطة و القانون عرض الحائط

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