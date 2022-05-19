إقرار عطلة الأبوة.. الحكومة: “مكسب تاريخي وكبير جدا”

هبة بريس - لبنى ابروك

وصف الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، إقرار عطلة الأبوة ب”المكسب التاريخي والكبير جدا”.

وقال بايتاس في كلمته بالندوة الصحفية التي أعقبت أشغال المجلس الحكومي المنعقد يومه الخميس، “هناك رؤية جديدة بدات كتاخذ مكانها في المجتمع وهي أن مسؤولية الأبناء مشتركة بين الوالدين”

وأضاف “نهنئ الحكومة على السرعة في توقيع وتفعيل اتفاق الحوار الاجتماعي.. القانون سيتم عرضه على البرلمان من أجل المصادقة”.

وشدد بايتاس على أن “الحوار لم ينته مع النقابات بل بدأ وسيستمر”، مسترسلا بالقول “متأكدون أننا سنحقق مكاسب أخرى بفضل الإرادة المشتركة بين كافة الأطراف”.

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