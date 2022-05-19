بركان.. السلطات تنصب شاشة كبرى لمتابعة نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية

2022-05-19 / 16:21
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هبة بريس : وجدة

في إطار تشجيع فريق النهضة الرياضية البركانية لكرة القدم للفوز بكأس الكونفدرالية الإفريقية 2022، اعلن المجلس الإقليمي لبركان و بشراكة مع جماعة بركان عن نصب شاشة كبرى لفائدة الساكنة والجماهير البرتقالية لمتابعة المباراة النهائية بساحة محمد السادس.

وجاءت هذه المبادرة، تلبية لنداءات وجهت عبر وسائل التواصل الاجتماعي قصد نصب شاشة عملاقة للساكنة، وسيتبارى فريق نهضة بركان على لقب 2022 عندما يلاقي مساء غد الجمعة 20 ماي الجاري على أرضية ملعب جودسويل أكبابيو الدولي في مدينة أويو النيجيرية بفريق اورلاندو بيراتس الجنوب الافريقي ابتداءا على الساعة الثامنة ليلا.

وللاشارة، فقد حازت الكتيبة البرتقالية لاول مرة في تاريخها الافريقي على هذه الكأس سنة 2020 بمركب مولاي عبد الله بالرباط بعد فوزها على نادي بيراميدز المصري.

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