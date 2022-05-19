الحبس النافذ للمدير العام السابق لوكالة الماء والكهرباء بفاس

2022-05-19 / 16:03
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هبة بريس _ فاس

قضت غرفة الجنايات لجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، أول أمس الثلاثاء، بإدانة المدير العام السابق للوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بفاس، بالحبس سنة واحدة نافذة وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم، على خلفية اتهامه بتهمة الارتشاء.

وكان المتهم قد اعتقل في أكتوبر2021 ، من طرف الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، بعد نصب كمين له متلبسا بتلقي رشوة قيمتها 20 ألف درهمافي مقهى فارهة وسط المدينة ، فييما تمت تبرئته من تهم استغلال النفوذ وأخذ منفعة من مشروع يتولى إدارته.

هذا و تجدر الإشارة أن المديرة الجديدة منذ توليها تسيير الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بفاس والأمور تسيير بجدية و معروفة بخدماتها المتواصلة .

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