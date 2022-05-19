بايتاس: “الأغلبية الحكومية منسجمة.. ولا مجال للاختلافات في هذه الظرفية”

2022-05-19 / 15:03
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هبة بريس - الرباط

نفى الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، وجود أية اختلافات أو مشاكل بين مكونات الأغلبية الحكومية.

وقال بايتاس في معرض رده على أسئلة الصحفيين بالندوة التي أعقبت أشغال المجلس الحكومي المنعقد يومه الخميس “الأمر لا يحتاج لتوضيح لأنه يظهر ويبدو أنها منسجمة وتعالج القضايا بشكل مشترك”.

وشدد بايتاس، على أن الحكومة تشتغل بنفس جماعي، مشيرا الى أن سياق الأزمة الحالية لا مجال فيه للتنابزات والاختلافات، بل يجب مواجهة التحديات بقلب واحد.” وفق قوله

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