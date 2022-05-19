الحكومة: “إلغاء فحص PCR مطلب مجتمعي درسناه بدقة”

2022-05-19 / 14:54
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هبة بريس - لبنى ابروك

أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن قرار إلغاء فحص PCR لدل المغرب، مطلب مجتمعي والحكومة درسته دراسة دقيقة جدا.

وقال بايتاس في الندوة الصحفية التي أعقبت أشغال المجلس الحكومي المنعقد يومه الخميس “لم تكن رغبة في الإبقاء عليه، لكن كانت تخوفات من وقوع انتكاسة في الوضعية الوبائية الوطنية”

وأضاف بايتاس أن فرض الاختبار كان آلية إجبارية لولوج التراب الوطني، غير أن التخفيف جاء بعد قرار فتح الحدود البحرية وللبرية.

وشدد بايتاس بالقول “ليس هناك أي مشكل اليوم، وكل ما في الأمر أنه تم تحيين البروتوكول الصحي وتوضيح المعطيات بشكل دقيق.”

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تعليق واحد

  1. هل تستحمرون الناس ام انكم اغبياء فعلا!!! فحص PCR لم يلغى بل خيرتم فقط من رفض ان يلقح على الاختيار ما بين جواز التلقيح او PCR للدخول.هذا كل شيء يا مسهولين حتى بلاغ واضح ومفهوم لا تستطيعون صياغته .

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