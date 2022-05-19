رسميا.. الفيفا تختار ثلاث حكام مغاربة للمشاركة في كأس العالم قطر

هبة بريس ـ الدار البيضاء

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم عن قائمة الحكام النهائية التي ستدير بطولة كأس العالم قطر 2022.

و تم اختيار 36 حكما و69 حكما مساعدا و24 حكم فيديو بالتعاون مع الاتحادات القارية الست بالنظر لجودة هؤلاء الحكام وأدائهم المقدّم في بطولات الفيفا وباقي المنافسات الدولية والمحلية في السنوات الماضية.

وانطلق مشروع “الطريق إلى قطر 2022” سنة 2019 بأكثر من 50 ثلاثيا مرشحا محتملا، وهم يخضعون لإعدادات مكثّفة، رغم أن جائحة كورونا تسببت في تعليق النشاطات لفترة طويلة.

هذا، وسيشارك حكام المباريات المختارون في عدة ندوات هذا الصيف (في مدينة أسونسيون ومدريد والدوحة) من أجل مراجعة وتحليل مقاطع فيديو حول مواقف وقعت في مباريات حقيقية، والمشاركة في حصص تدريبية عملية مع اللاعبين، وسيتم تصويرها وإرسالها للموجهين ليتحصل المشاركون فيما بعد على ملاحظاتهم وآرائهم.

و من بين الحكام الذين تم اختيارهم، نجد المغربيان رضوان جيد و عادل زوراق اللذان تقرر ضمهما للائحة الحكام الذين سيقودون مونديال قطر من غرفة الفار، فضلا على الحكم المغربي إسماعيل الفتح الذي سيكون ممثلا للكونكاكاف، فيما لائحة حكام الوسط الأفارقة مكونة من خمسة حكام و هم غاساما و سيكازوي و نداي و غوميز و غربال.

وستكون نسخة قطر 2022 أول نسخة في تاريخ كأس العالم FIFA™ التي تعين فيها لجنة الحكام FIFA ثلاثة حكام من السيدات وثلاثة آخرون مساعدات لهن، وقال رئيس لجنة حكام FIFA، بييرلويجي كولينا بهذا الخصوص: “نحن سعداء جدا بوجود ستيفاني فرابارت من فرنسا وساليما موكاسانغا من رواندا ويوشيمي ياماشيتا من اليابان جنبا إلى جنب مع المساعدات نويزا باك من البرازيل وكارين دياز ميدينا من المكسيك وكاثرين نيسبيت من الولايات المتحدة الأمريكية في كأس العالم FIFA، وهي المرة الأولى في التاريخ التي تُحكّم فيها سيدات بعض مباريات البطولة”.

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