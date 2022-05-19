صورة تعبيرية

ظهرا في فيديو يسرقان سيدة بالعنف.. إيقاف شخصين بالبيضاء

2022-05-19 / 12:57
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هبة بريس - البيضاء

تفاعلت ولاية أمن الدار البيضاء، بسرعة وجدية كبيرة، مع مقطع فيديو نشرته صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي صباح أمس الأربعاء 18 ماي الجاري، يظهر فيه شخصان يعرضان سيدة لمحاولة للسرقة باستعمال الخطف بحي “الألفة” بمنطقة الحي الحسني بالدار البيضاء.

وقد فتحت مصالح الشرطة بمنطقة أمن الحي الحسني بحثا قضائيا على ضوء هذا التسجيل المصور، أسفرت نتائجه عن تحديد هوية أحد المشتبه فيهما، وذلك قبل أن يتم توقيفه وهو في حالة تخدير متقدمة وبحوزته سلاح أبيض.

وقد أظهرت عملية تنقيط المشتبه فيه بقاعدة بيانات الأمن الوطني أنه يشكل كذلك موضوع بحث قضائي للاشتباه في تورطه في قضية مماثلة تتعلق بالسرقة بالخطف والمشاركة في أفعال إجرامية مرتبطة بالشغب الرياضي.

وقد تم إيداع المشتبه فيه، البالغ من العمر 24 سنة، تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تجريه فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن الحي الحسني تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا توقيف المشتبه فيه الثاني المتورط في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

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