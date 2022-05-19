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سجن تيفلت ينفي “رش زنزانة معتقل في أحداث اكديم ايزيك بمواد سامة”

2022-05-19 / 12:26
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هبة بريس

أكدت إدارة السجن المحلي تيفلت 2 أن السجين (ه.م.ل)، المعتقل على خلفية ملف اكديم إيزيك، لم يتقدم إليها بأي إشعار بالدخول في إضراب عن الطعام.

جاء ذلك في بيان توضيحي لإدارة هذه المؤسسة السجنية ردا على المزاعم المنشورة على لسان والدة وشقيقة السجين (ه.م.ل)، المعتقل بالسجن المحلي تيفلت 2 على خلفية ملف اكديم إيزيك، والتي تدعيان من خلالها أن المعني بالأمر “دخل في إضراب عن الطعام لمدة 48 ساعة” وأن “موظفي المؤسسة قاموا برش زنزانته بمواد سامة”.

وأبرزت إدارة المؤسسة السجنية أن “المعني بالأمر لم يتقدم إليها بأي إشعار بالدخول في إضراب عن الطعام، وأنه يتناول وجباته الغذائية بشكل عادي”.

وتابعت أنه في ما يخص “رش زنزانة المعني بالأمر بمواد سامة” فهو “ادعاء لا أساس له من الصحة، حيث إن الشركة المتعاقد معها من طرف إدارة المؤسسة تقوم بشكل دوري برش كافة المرافق بمبيدات الحشرات، وذلك بعد إخراج النزلاء من الغرف تحت إشراف الموظفين، علما أنه لم يتم تسجيل أية حالة إغماء في صفوف نزلاء المؤسسة بعد هذه العملية، عكس الأكاذيب الواردة في ادعاءات عائلة السجين المذكور”.

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تعليق واحد

  1. ومن يصدق بيان إدارة السجن المحلي تيفلت 2 ؟

    كنت سجينا في سجن سلا 2 بسلا وما فعلوه من جرائم في حقي تفوق ما اشتكى منه سجين أحداث اكديم ايزيك بكثير … وسيأتي اليوم الذي سأفضح فيه كل ذلك بإذن الله.

    يجب فتح تحقيق نزيه من جهة محايدة للوقوف على الحقيقة وليس الاقتصار على بيان من إدارة أغلب موظفيها مكانهم الحقيقي هو داخل السجن وليس خارجه.

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