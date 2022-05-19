ورزازات : الاستماع إلى أستاذ اتهمته تلميذته بإستغلالها جنسيا
ع اللطيف بركة : هبة بريس
إستمعت المصالح الأمنية بورزازات الى أستاذ يدرس في القطاع الخاص، إتهمته تلميذته باستغلالها جنسيا .
وينتظر الرأي المحلي الورزازي ما ستسفر عنه جلسات الاستماع إلى الاستاذ و تلميذته، هل الاستاذ متورط ام أن القضية كيدية وهل يوجد ضحايا آخرين؟؟.
هذا وكانت والدة التلميذة قد تقدمت بشكاية الى النيابة العامة، بعد أن حكت لها إبنتها ما تعرضت من إستغلال جنسي .
ولعل مثل هذه القضايا تسيء إلى الفاعل التربوي بالخصوص، كما أن هذه القضايا تحتاج الى الوقت الكافي حتى إتباث التهم، كما جانب التحسيس يبقى على عاتق الأسرة و المدرسة من أجل حماية الأطفال من الاستغلال الجنسي ووضع خلايا للاستماع لهذه الحالات .
ما رأيك؟
المجموع 1 آراء
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تعليق واحد
في نظري يتعين على القضاء إجراء بحث دقيق وشفاف لاكتشاف الحقيقة لانه غالبا ما تكون القضية كيدية ومفبركة ونحن على ثقة تامة في القضاء الذي سيستعين بالخبرة والفحص الطبي هذا ما سيفصح عن الحقيقة وشكرا للقضاء