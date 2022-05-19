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الصورة من الارشيف

ورزازات : الاستماع إلى أستاذ اتهمته تلميذته بإستغلالها جنسيا

2022-05-19 / 11:59
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

إستمعت المصالح الأمنية بورزازات الى أستاذ يدرس في القطاع الخاص، إتهمته تلميذته باستغلالها جنسيا .

وينتظر الرأي المحلي الورزازي ما ستسفر عنه جلسات الاستماع إلى الاستاذ و تلميذته، هل الاستاذ متورط ام أن القضية كيدية وهل يوجد ضحايا آخرين؟؟.

هذا وكانت والدة التلميذة قد تقدمت بشكاية الى النيابة العامة، بعد أن حكت لها إبنتها ما تعرضت من إستغلال جنسي .

ولعل مثل هذه القضايا تسيء إلى الفاعل التربوي بالخصوص، كما أن هذه القضايا تحتاج الى الوقت الكافي حتى إتباث التهم، كما جانب التحسيس يبقى على عاتق الأسرة و المدرسة من أجل حماية الأطفال من الاستغلال الجنسي ووضع خلايا للاستماع لهذه الحالات .

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