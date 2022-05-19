مدينة سطات ومقولة “يَالْمْزَّوق من برَّا آش خْبارك من الداخل”

2022-05-19 / 11:10
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محمد منفلوطي_ هبة بريس

لاحديث اليوم داخل الأوساط السطاتية وزوار المدينة، إلا عن الوضعية الكارثية التي أضحت عليها عاصمة الشاوية وهي تعيش أرذل العمر، بعد أن ظلت لسنوات مضت تتغنى الجمال والرونق والخُضرة والأضواء المتلألئة، قبل أن يطالها الاهمال والتهميش وسوء التدبير، فلا بنيات تحتية ترقى لتطلعات المواطنين من دافعي الضرائب، ولا خدمات تفي بالغرض ماعدى التطاحنات والصراعات بطعم الانتخابات.

شوارع تنذب حظها العاثر بسبب الحفر المنتشرة هنا وهناك، وإنارة عمومية شبه معطلة بمعظم الشوارع وأضواء إشارات المرور تتراقص ألوانا على أعمدة مهترئة تشكي حالها، وبين زقاق الأحياء أكوام من النفايات والأزبال تملأ الأرجاء بروائحها النثنة وحشراتها المزعجة، وقطعان من الكلاب الضالة والدواب الشاردة، كلها وجدت في الوضع فرصة مواتية كي تصول وتجول بلا حسيب ولا رقيب، لتنزل إلى الشارع فارضة قانونها الخاص مهددة حياة الأبرياء والفضاء البيئي، ضمن مشاهد يجد معها السطاتيون صعوبة بالغة في الحديث عن شيء جميل أنجز بمدينتهم، وكأن لسان حالهم يردد ” الزواق من برا أش خبار الداخل”.

أشغال حفر مستمرة عشوائية بشارع الجنرال الكتاني وعبد الرحمن اسكيرج وغيرها… باعة جائلون وكأنهم يتحدون السلطات، وصراعات داخل دورات المجلس المنتخب بلغ صداها مبلغ العالمية، وضرب تحت الحزام هنا وهناك لكسب نقاط في شباك الخصم، وإلى أن تتحقق أهداف الكلام المعسول الممزوج بالخطابات الرنانة، يبقى الأمل معقود على مواطني المدينة وشبابها من الغيورين، ونسيجها الجمعوي الحر الغير المسيَّس، للقيام بدوره الدستوري انسجاما مع مضامين الخطب السامية، عبر تكريس المشاركة الفعالة للعمل جنبا إلى جنب مع الهيئات المنتخبة لرسم معالم التغيير لمدينة باتت تحن للزمن الماضي…

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