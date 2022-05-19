الكاف يتجاهل مطالب الأهلي “الصبيانية” و يستعين بحكام من قلب القارة

هبة بريس ـ الدار البيضاء

لم يرضخ الاتحاد الإفريقي لكرة القدم لضغوطات الأهلي المصري الذي يبدو أن إدارته كما حال إعلامه الموالي خرجوا عن جادة الصواب و وضعوا نفسهم في “مواقف بايخة” بلكنتهم التي يفهمونها أكثر من أي أحد آخر.

الكاف تجاهل مطالب الأهلي المصري السبع المثيرة للسخرية و الشفقة في نفس الوقت، مطالب جعلت القاصي و الداني “يتمسخر” على النادي الذي تحول بين ليلة و أخرى من “نادي القرن” ل “نادي التباكي”.

و رفض الكاف الاستعانة بحكام أجانب في غرفة الفار كما طالبت بذلك إدارة الأهلي خلال مباراة نهائي عصبة الأبطال القارية، مفضلة تعيين حكام من قارة إفريقيا للحفاظ على خصوصية المسابقة.

و تقرر تعيين الجنوب أفريقي فيكتور غوميز حكما لنهائي العصبة، فيما يساعده كل من زاخيل توسي وسورو فاتسون، و صادوق السالمي حكما رابعا، فيما غرفة الفار سيتواجد بها كل من التونسيان هيثم قيراط وخليل حساني و كذلك الموريتاني دحان بيدا.

و تواصل تجاهل الاتحاد الإفريقي لمطالب الأهلي في النقطة المتعلقة بالحضور الجماهيري و موضوع التأشيرات، حيث لا يمكن للكاف أن تتدخل في مواضيع ذات سيادة للأوطان و هو ما جعل عددا من المهتمين و المتتبعين يصف بلاغ إدارة الأهلي بالبلاغ الصبياني التافه و الذي يفتقر لأدنى مقومات المنطق.

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