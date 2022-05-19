الكاف يتجاهل مطالب الأهلي “الصبيانية” و يستعين بحكام من قلب القارة
هبة بريس ـ الدار البيضاء
لم يرضخ الاتحاد الإفريقي لكرة القدم لضغوطات الأهلي المصري الذي يبدو أن إدارته كما حال إعلامه الموالي خرجوا عن جادة الصواب و وضعوا نفسهم في “مواقف بايخة” بلكنتهم التي يفهمونها أكثر من أي أحد آخر.
الكاف تجاهل مطالب الأهلي المصري السبع المثيرة للسخرية و الشفقة في نفس الوقت، مطالب جعلت القاصي و الداني “يتمسخر” على النادي الذي تحول بين ليلة و أخرى من “نادي القرن” ل “نادي التباكي”.
و رفض الكاف الاستعانة بحكام أجانب في غرفة الفار كما طالبت بذلك إدارة الأهلي خلال مباراة نهائي عصبة الأبطال القارية، مفضلة تعيين حكام من قارة إفريقيا للحفاظ على خصوصية المسابقة.
و تقرر تعيين الجنوب أفريقي فيكتور غوميز حكما لنهائي العصبة، فيما يساعده كل من زاخيل توسي وسورو فاتسون، و صادوق السالمي حكما رابعا، فيما غرفة الفار سيتواجد بها كل من التونسيان هيثم قيراط وخليل حساني و كذلك الموريتاني دحان بيدا.
و تواصل تجاهل الاتحاد الإفريقي لمطالب الأهلي في النقطة المتعلقة بالحضور الجماهيري و موضوع التأشيرات، حيث لا يمكن للكاف أن تتدخل في مواضيع ذات سيادة للأوطان و هو ما جعل عددا من المهتمين و المتتبعين يصف بلاغ إدارة الأهلي بالبلاغ الصبياني التافه و الذي يفتقر لأدنى مقومات المنطق.
4 تعليقات
هذا هو المعقول الله اعطيكم الصحة الدق ثم الدق
من مصلحة فريق الوداد أن يكون حكام var غير أفارقة
حالة لعبهم لكرة القدم :إثارة المدرّب وأعوانه للبلبلة ،تشويش اللاعبين على الحكّام ،إثارة غضب اللاعب المنافس…
باختصار إزعاج المنافس نفسياً قبل وأثناء المباراة قصد التأثير عليه و بالتالي الفوز عليه…أتمنّى أنّ الحيلة لن تنطلي على الوداد
حكام افارقه مستواهم عالي للاسف فريق الأهلي المصري الغشاش يجب معاقبته من الكاف تريدون حكام من أوروبا هههههههه هل انتم يا الأهلي المصري في مستوى الفرق الاوربيه هههههه للأسف الشديد يفكر بطريقة صبيانيه