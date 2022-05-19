الرئيس التركي رجب الطيب اردوغان
الرئيس التركي رجب الطيب اردوغان

أردوغان: “قلنا للناتو لا لانضمام السويد وفنلندا للحلف”

2022-05-19 / 10:48
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هبة بريس - وكالات

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن تركيا أبلغت أعضاء الناتو بأنها سترفض انضمام السويد وفنلندا للحلف.

وقال أردوغان خلال مناسبة عيد الشباب، في خطاب تم نشره عبر صفحته على “تويتر”: لا نريد أن نرتكب نفس الخطأ مرتين، لذلك، سنواصل سياستنا في هذا الصدد بحزم. قلنا لشركائنا أننا سنقول لا لعضوية السويد وفنلندا في الناتو. وسنواصل طريقنا في نفس المنوال”.

واتهم أردوغان البلدين باحتضان “جماعات إرهابية”.

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‫2 تعليقات

  1. كلام حكيم من اردوغان، لا ينبغي ارتكاب نفس الأخطاء و الزيادة في تسليح المنطقة ،

  2. اردوغان يمسك العصا من الوسط لن يتحيز لاحد طرفين على حساب اخر موقف متوقع و خلفية ورائه ظاهرة مصالح خاصة

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