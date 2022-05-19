أردوغان: “قلنا للناتو لا لانضمام السويد وفنلندا للحلف”

هبة بريس - وكالات

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن تركيا أبلغت أعضاء الناتو بأنها سترفض انضمام السويد وفنلندا للحلف.

وقال أردوغان خلال مناسبة عيد الشباب، في خطاب تم نشره عبر صفحته على “تويتر”: لا نريد أن نرتكب نفس الخطأ مرتين، لذلك، سنواصل سياستنا في هذا الصدد بحزم. قلنا لشركائنا أننا سنقول لا لعضوية السويد وفنلندا في الناتو. وسنواصل طريقنا في نفس المنوال”.

واتهم أردوغان البلدين باحتضان “جماعات إرهابية”.

ما رأيك؟ المجموع 3 آراء 1 2