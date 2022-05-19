ألحق خسائر بممتلكات الغير.. أمن البيضاء يوقف ثلاثينيا

هبة بريس - البيضاء

أسفر التدخل الفوري لعناصر الشرطة بمنطقة مديونة التابعة لولاية أمن الدار البيضاء، مساء الأربعاء 18 ماي الجاري، عن توقيف شخص يبلغ من العمر 34 سنة، يشتبه في تورطه في التخدير وإلحاق خسائر مادية بممتلكات الغير ووضع أشياء في الطريق العام لعرقلة سير الناقلات والمركبات.

وكانت مصالح الأمن الوطني قد توصلت بإشعار حول إقدام شخص في حالة تخدير واندفاع قوية، بإحداث خسائر مادية بممتلكات الغير وتهديد سلامة مستعملي الطريق على مستوى مدارة محطة الأداء بالطريق السيار في دائرة نفوذ منطقة مولاي رشيد بالدار البيضاء، وهو ما استدعى إيفاد دوريات الشرطة التي عملت على توقيف المشتبه فيه وتحييد الخطر الصادر عنه.

وقد كشفت المعاينات والأبحاث المنجزة أن المشتبه فيه قام بكسر إحدى نوافذ حافلة للنقل الحضري وأصاب أحد ركابها بجروح، وهو طفل قاصر، كما ألحق خسائر مادية بسيارة للأجرة وأصاب سائق شاحنة أخرى بجروح.

وقد تم اخضاع المشتبه فيه لإجراءات البحث القضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع الأفعال الإجرامية المنسوبة إليه، وكذا تحديد دوافع وخلفيات ارتكاب هذه الجرائم الماسة بالأشخاص والممتلكات.

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