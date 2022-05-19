الملك محمد السادس

الملك يهنئ فرديناند ماركوس بمناسبة انتخابه رئيسا للفيليبين

2022-05-19 / 09:22
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هبة بريس

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى فخامة السيد فرديناند ماركوس، بمناسبة انتخابه رئیسا لجمهورية الفيليبين.

وعبر صاحب الجلالة، في هذه البرقية، عن أحر التهاني إلى الرئيس الفيليبيني، راجيا له كامل التوفيق في تحقيق ما يصبو إليه شعب الفيليبين من اطراد التقدم والرخاء.

كما أعرب جلالة الملك، بهذه المناسبة، عن عزم جلالته “على العمل سويا معكم من أجل إثراء علاقات الصداقة والتعاون التي تربط بين المملكة المغربية وجمهورية الفيليبين وتنويع ميادينها، والارتقاء بها إلى مستوى تطلعات شعبينا الصديقين”.

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