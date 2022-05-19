انتخاب مغربي عمدة على رأس أغنى بلدية في بريطانيا

هبة بريس

انتخب الشاب البريطاني ذو الأصول المغربية حمزة تاوزال، عمدة على رأس أغنى بلدية في بريطانيا.

حمزة تاوزال، البالغ من العمر 21 عاما، نجح في الحصول على منصب عمدة بلدية “ويستمنستر” في قلب لندن، بعدما تصدر نتائج الانتخابات المحلية في إبريل الماضي.

وتعد بلدية ويستمنستر، أغنى بلدية في بريطانيا، نظرا لتواجد معظم مؤسسات الدولة من برلمان ومقر رئاسة الحكومة وقصر الملكة فيها.

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