انتخاب مغربي عمدة على رأس أغنى بلدية في بريطانيا

2022-05-19 / 09:09
2
هبة بريس

انتخب الشاب البريطاني ذو الأصول المغربية حمزة تاوزال، عمدة على رأس أغنى بلدية في بريطانيا.

حمزة تاوزال، البالغ من العمر 21 عاما، نجح في الحصول على منصب عمدة بلدية “ويستمنستر” في قلب لندن، بعدما تصدر نتائج الانتخابات المحلية في إبريل الماضي.

وتعد بلدية ويستمنستر، أغنى بلدية في بريطانيا، نظرا لتواجد معظم مؤسسات الدولة من برلمان ومقر رئاسة الحكومة وقصر الملكة فيها.

ما رأيك؟
المجموع 11 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of شاب مغربي ينقذ أسرة من حريق شب داخل شقتهم بإيطاليا

شاب مغربي ينقذ أسرة من حريق شب داخل شقتهم…

2022-05-18 / 15:22
Photo of حتى متم أبريل.. المغاربة في مقدمة المسجلين في الضمان الاجتماعي باسبانيا

حتى متم أبريل.. المغاربة في مقدمة المسجلين في الضمان…

2022-05-18 / 13:02
Photo of فرض اختبار PCR ..عملية مرحبا تتحول إلى” سير فحالك “

فرض اختبار PCR ..عملية مرحبا تتحول إلى” سير فحالك “

2022-05-16 / 19:24
Photo of المرصد الأوروبي المغربي للهجرة يطالب بمراجعة مهام مجلس الجالية

المرصد الأوروبي المغربي للهجرة يطالب بمراجعة مهام مجلس الجالية

2022-05-16 / 11:54
Photo of ضمنهم مغربية.. 3 عرب يحاولون الهجرة في صندوق طعام حافلة من تركيا إلى أوروبا

ضمنهم مغربية.. 3 عرب يحاولون الهجرة في صندوق طعام…

2022-05-16 / 10:27
Photo of القنصل العام بنابولي ينظم لقاء مفتوحا مع ممثلي جمعيات المجتمع المدني بالجهة

القنصل العام بنابولي ينظم لقاء مفتوحا مع ممثلي جمعيات…

2022-05-15 / 11:21
Photo of السكوري يؤكد من باريس على التزام الحكومة بمصاحبة مقاولي المهجر

السكوري يؤكد من باريس على التزام الحكومة بمصاحبة مقاولي…

2022-05-14 / 20:31
Photo of رسميا .. فتح معبري سبتة ومليلية الثلاثاء المقبل

رسميا .. فتح معبري سبتة ومليلية الثلاثاء المقبل

2022-05-12 / 15:27
Photo of تركيا.. اعتقال سائحة مغربية بتهمة “إهانة أردوغان”

تركيا.. اعتقال سائحة مغربية بتهمة “إهانة أردوغان”

2022-05-09 / 11:55
Photo of مغاربة الخارج يشتكون لهيب أسعار النقل البحري لبوريطة

مغاربة الخارج يشتكون لهيب أسعار النقل البحري لبوريطة

2022-05-08 / 18:37

‫2 تعليقات

  2. المجتمعات الانغلوساكسونية مجتمعات منفتحة أكثر و ليش بها فوبيا الإسلام عكس المجتمعات الفرنكفونية . لهدا على المغرب و المغاربة التخلي تدريجيا على الفرنسية و الاتجاه نحو تعلم الانجليزية على الأقل منذ الاعدادي و تطوير علاقتنا مع البلدان الانغلوساكسونية. النموذج الفرنسي فاشل على جميع المستويات و عنصرىدي فوق دلك .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق