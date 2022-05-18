غوغل تعتزم إعلان إفلاسها في روسيا

هبة بريس _ وكالات

أكدت شركة “غوغل”، الأربعاء، أن قسمها في روسيا يخطط لإعلان إفلاسه لعدم تمكنه من دفع أجور الموظفين ومزودي الخدمات.

وذكرت وسائل إعلام روسية أن الفرع التابعة لعملاق التكنولوجيا في البلاد سلّم الهيئات الفيدرالية الروسية تنبيها بنيته إعلان الإفلاس، وفقا لما نقلته أسوشييتد برس.

وقالت الشركة في بيان صحفي إنها بصدد إعلان الإفلاس بسبب “مصادرة السلطات الروسية لحسابات غوغل البنكية في روسيا، ما جعل عمل مكتبنا في روسيا أمرا غير متاحا، بما في ذلك توظيف ودفع أجور الموظفين المقيمين في روسيا، ودفع رواتب الموردين والباعة، والوفاء بالالتزامات المالية الأخرى”.

وكانت “غوغل” أعلنت عن وقف عملياتها التشغيلية في روسيا بسبب الحرب التي شنتها موسكو على أوكرانيا، وفي ظل العقوبات التي فرضت على الكرملين والمقرّبين إليه، لكنها أكدت أنها ستواصل توفير الخدمات المجانية في البلاد، مثل محرك بحث غوغل ويوتيوب و”جيميل” وخرائط غوغل بالإضافة إلى نظام تشغيل “أندرويد” ومتجر التطبيقات التابع

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