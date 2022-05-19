طقس الخميس.. أجواء حارة بعموم مناطق المملكة

هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الخميس، ارتفاعا في درجات الحرارة، حيث ستبقى الأجواء حارة بالمناطق الداخلية الشمالية والوسطى، شمال المنطقة الشرقية والأقاليم الجنوبية، أقصى الجنوب الشرقي وداخل سوس.

كما تتوقع المديرية نزول قطرات خفيفة ومتفرقة بالسواحل ما بين أكادير وطرفاية.

وستتشكل كتل ضبابية وضباب خلال الصباح والليل بالواجهة المتوسطية والسهول الأطلسية الشمالية والوسطى، فيما ستكون السماء قليلة السحب إلى غائمة جزئيا بالمرتفعات والمنطقة الشرقية وقليلة السحب إلى صافية بباقي المناطق، فضلا عن إمكانية تناثر حبات من الغبار محليا بكل من الأقاليم الصحراوية، الجنوب الشرقي للبلاد وجنوب المنطقة الشرقية.

وسيلاحظ تسجيل هبات لرياح قوية نوعا ما بمنطقة طنجة، شمال الأقاليم الصحراوية، الأطلس، المنطقة الشرقية، المنطقة الوسطى، والسواحل الجنوبية.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 11 و 18 درجة بمرتفعات الأطلس، وما بين 21 و 28 درجة بالجنوب الشرقي وبجنوب الأقاليم الصحراوية، وستكون ما بين 15 و 21 درجة في باقي أرجاء المملكة.

وسيكون البحر هادئا الى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان الى هائج بالبوغاز، وهائجا الى قوي الهيجان شمال طرفاية، وقليل الهيجان الى هائج ما بين طرفاية وبوجدور، وهائجا بالجنوب.

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