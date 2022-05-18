أولياء طلبة أوكرانيا يحتجون بالرباط رفضا لمباراة الإدماج في الجامعات

2022-05-18 / 23:21
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هبة بريس_ الرباط

نظم عشرات من أسر الطلبة المغاربة العائدين من أوكرانيا، الأربعاء، وقفة احتجاجية بالعاصمة الرباط؛ للمطالبة بإدماجهم في الجامعات.

ورفع المشاركون شعارات تطالب بـ”التدخل العاجل لإنقاذ الموسم الدراسي”، و”تنفيذ وعود إدماج الطلبة المعنيين في جامعات البلاد”.

وأعلن المشاركون في الوقفة التي نظمت أمام مبنى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالرباط، عن رفضهم شرط وزارة التعليم العالي باجتياز مباراة من أجل إدماجهم

وقالت وزارة التعليم العالي، الأربعاء، إنها وضعت رهن إشارة الطلاب منصة رقمية بغرض تحميل الوثائق المتعلقة بدراساتهم في الجامعات الأوكرانية وذلك ابتداء من 17 ماي الجاري إلى 31 من الشهر نفسه.

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‫3 تعليقات

  1. دفعو باباءهم و امهات للاحتجاج على مطالب غير منصفة . لا يعقل واحد جاب 17 و تقاتل وواحد جاب 10 يدخل بدون مباريات . بحالكم بحال بقية ابناء الشعب كلشي داز من المباريات ولا عارفين المستوى ديالك كيف داير

  2. لدي سؤال لهؤلاء الطلبة :
    ” هل سيعودون إلى أوكرانيا بعدما يعود السلم أم سيبقون في المغرب لمتابعة دراستهم العليا ؟”
    الجميع يعلم أن أوكرانيا تسلم الدبلوم ، لمن استكمل دراسته و أدى جميع المستحقات .
    تكلفة باهظة مقارنة مع طالب يتابع دراسته في المعاهد المغربية دون أي مقابل ، اللهم النفقات الشخصية للطلاب.

  3. قضية الطلبة المغاربة لا علاقة لها بالمعدلات هؤلاء طلبة يدرسون في كليات الطب واطباء الغد ومنهم من يدرس في السنوات الاخيرة من الطب فالمطلوب هو ايجاد الصيغ والوسائل الممكنة من اجل استكمال دراستهم داخل ارض الوطن سيما وان بلدنا في حاجة ماسة الى الاطر الطبية وانها فرصة لتعميم التغطية الصحية لجميع المواطنين والله المستعان

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