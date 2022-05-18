أولياء طلبة أوكرانيا يحتجون بالرباط رفضا لمباراة الإدماج في الجامعات

2022-05-18 / 23:21
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هبة بريس_ الرباط

نظم عشرات من أسر الطلبة المغاربة العائدين من أوكرانيا، الأربعاء، وقفة احتجاجية بالعاصمة الرباط؛ للمطالبة بإدماجهم في الجامعات.

ورفع المشاركون شعارات تطالب بـ”التدخل العاجل لإنقاذ الموسم الدراسي”، و”تنفيذ وعود إدماج الطلبة المعنيين في جامعات البلاد”.

وأعلن المشاركون في الوقفة التي نظمت أمام مبنى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالرباط، عن رفضهم شرط وزارة التعليم العالي باجتياز مباراة من أجل إدماجهم

وقالت وزارة التعليم العالي، الأربعاء، إنها وضعت رهن إشارة الطلاب منصة رقمية بغرض تحميل الوثائق المتعلقة بدراساتهم في الجامعات الأوكرانية وذلك ابتداء من 17 ماي الجاري إلى 31 من الشهر نفسه.

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