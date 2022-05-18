رئيس السنغال يدافع عن إدريسا غاي بعد رفضه ارتداء زي يدعم المثليين

هبة بريس

دافع الرئيس السنغالي ماكي سال، عن لاعب خط الوسط السنغالي في نادي باريس سان جيرمان، إدريسا غاي، الذي رفض دعم مجتمع المثليين، وارتداء زي رياضي يحمل شعارهم.

ورفض لاعب كرة القدم المسلم اللعب بقميص يحمل رقم على شكل قوس قزح في مباراة الدوري الفرنسي 1 مع مونبلييه، إذ ارتدى لاعبو باريس سان جيرمان زيا خاصا تكريما لليوم العالمي لمكافحة رهاب المثليين والمتحولين جنسيا، والذي يتم الاحتفال به في 17 مايو

وأصبح اللاعب السنغالي محل انتقادات من الجمهور الفرنسي، الذي اتهمه بمعاداة المثليين. في حين كتب رئيس السنغال على تويتر “أنا أدعم إدريس غاي. معتقداته الدينية تستحق الاحترام”.

وأصبح باريس سان جيرمان بطل فرنسا قبل الموعد المحدد، بعد أن استعاد هذا اللقب قبل بضع جولات من نهاية البطولة. ويحتل موناكو المركز الثاني برصيد 68 نقطة بـ37 مباراة، متقدما على مرسيليا الذي سجل نفس النقاط، بسبب فارق الأهداف الأفضل.

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