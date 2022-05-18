إدريس غايا

رئيس السنغال يدافع عن إدريسا غاي بعد رفضه ارتداء زي يدعم المثليين

2022-05-18 / 22:48
1
هبة بريس

دافع الرئيس السنغالي ماكي سال، عن لاعب خط الوسط السنغالي في نادي باريس سان جيرمان، إدريسا غاي، الذي رفض دعم مجتمع المثليين، وارتداء زي رياضي يحمل شعارهم.

ورفض لاعب كرة القدم المسلم اللعب بقميص يحمل رقم على شكل قوس قزح في مباراة الدوري الفرنسي 1 مع مونبلييه، إذ ارتدى لاعبو باريس سان جيرمان زيا خاصا تكريما لليوم العالمي لمكافحة رهاب المثليين والمتحولين جنسيا، والذي يتم الاحتفال به في 17 مايو

وأصبح اللاعب السنغالي محل انتقادات من الجمهور الفرنسي، الذي اتهمه بمعاداة المثليين. في حين كتب رئيس السنغال على تويتر “أنا أدعم إدريس غاي. معتقداته الدينية تستحق الاحترام”.

وأصبح باريس سان جيرمان بطل فرنسا قبل الموعد المحدد، بعد أن استعاد هذا اللقب قبل بضع جولات من نهاية البطولة. ويحتل موناكو المركز الثاني برصيد 68 نقطة بـ37 مباراة، متقدما على مرسيليا الذي سجل نفس النقاط، بسبب فارق الأهداف الأفضل.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of .للنهوض بكرة القدم…جامعة لقجع توقع عقد الأهداف مع العصب

.للنهوض بكرة القدم…جامعة لقجع توقع عقد الأهداف مع العصب

2022-05-18 / 22:07
Photo of الأهلي يتدخل في قرارات سيادية للمغرب ويتهمه بعدم الأمان

الأهلي يتدخل في قرارات سيادية للمغرب ويتهمه بعدم الأمان

2022-05-18 / 10:15
Photo of رسميا.. “الكاف” ينهي الجدل بشأن موعد وملعب نهائي دوري الأبطال

رسميا.. “الكاف” ينهي الجدل بشأن موعد وملعب نهائي دوري…

2022-05-17 / 15:23
Photo of بعد بلاغ الإدارة.. جماهير الرجاء تثور في وجه الرئيس و تطالب بالاستقالة الفورية

بعد بلاغ الإدارة.. جماهير الرجاء تثور في وجه الرئيس…

2022-05-17 / 11:56
Photo of الجامعة تكشف برنامج الأسود خلال فترة التوقف الدولي لشهر يونيو

الجامعة تكشف برنامج الأسود خلال فترة التوقف الدولي لشهر…

2022-05-16 / 14:50
Photo of الوداد و بركان في المشهد الختامي.. نجاحات الكرة المغربية التي أزعجت الجيران و الحساد

الوداد و بركان في المشهد الختامي.. نجاحات الكرة المغربية…

2022-05-16 / 11:35
Photo of الأهلي: سنلعب المباراة النهائية.. وعلاقتنا طيبة بكل الأندية المغربية

الأهلي: سنلعب المباراة النهائية.. وعلاقتنا طيبة بكل الأندية المغربية

2022-05-16 / 10:37
Photo of نهضة بركان يقلب الطاولة على مازيمبي ويتأهل لنهائي كأس الكونفيديرالية الإفريقية

نهضة بركان يقلب الطاولة على مازيمبي ويتأهل لنهائي كأس…

2022-05-15 / 22:07
Photo of البطولة الاحترافية ..اتحاد تواركة يحقق “حلم الصعود” ويرافق المغرب التطواني الى قسم الكبار

البطولة الاحترافية ..اتحاد تواركة يحقق “حلم الصعود” ويرافق المغرب…

2022-05-15 / 20:02
Photo of شرطية مغربية ..الحكمة بشرى كربوبي تتألق في نهائي كأس العرش

شرطية مغربية ..الحكمة بشرى كربوبي تتألق في نهائي كأس…

2022-05-14 / 21:39

تعليق واحد

  1. ماذا المسلم حكيمي شارك طبعا يستحق الضرب على الراس ليس فقط الحكرة من ميسي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق