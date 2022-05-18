أمن سلا يوقف سيدة يشتبه في تعنيفها لابنتها القاصر وتعذيبها

هبة بريس _ الرباط

فتحت الفرقة الحضرية للشرطة القضائية بمنطقة أمن سلا الجديدة، بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، الثلاثاء 17 ماي، وذلك لتحديد الأفعال الإجرامية المنسوبة لسيدة تبلغ من العمر 25 سنة، من ذوي السوابق القضائية العديدة، والتي يشتبه في تورطها في تعريض ابنتها القاصر للإيذاء العمدي والاحتجاز.

وكانت مصالح الأمن الإقليمي بسلا قد تفاعلت بالجدية اللازمة مع شريط فيديو ، تظهر فيه، طفلة تبلغ من العمر حوالي 06 سنوات، وهي محتجزة وتحمل آثارا بارزة للعنف، حيث تم القيام بمجموعة من الأبحاث الميدانية والتحريات التقنية، التي مكنت من تحديد هوية الأم المتورطة في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية وتوقيفها.

وقد أسفرت عمليات البحث والتفتيش المنجزة بداخل منزل المشتبه فيها، عن العثور على ابنتها القاصر محتجزة بداخل إحدى الغرف، وهي تحمل آثارا بارزة للعنف، كما تم حجز مجموعة من الأدوات التي يشتبه في استخدامها في تعريض الضحية للضرب والكي، علاوة على حجز 900 غ من مخدر الكيف يشتبه في استعماله من طرف المشتبه بها في إعداد وترويج مخدر “المعجون”.

وقد تم تقديم الرعاية الطبية والنفسية للطفلة القاصر الضحية، من طرف خلية التكفل بالنساء ضحايا العنف، بينما تم إيداع الأم المشتبه فيها تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي يجرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة ، للكشف عن ملابسات هذه القضية، وكذا تحديد الخلفيات والدوافع الحقيقية التي تقف وراء ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية

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