الصورة من الارشيف

أمن سلا يوقف سيدة يشتبه في تعنيفها لابنتها القاصر وتعذيبها

2022-05-18 / 21:43
0
هبة بريس _ الرباط

فتحت الفرقة الحضرية للشرطة القضائية بمنطقة أمن سلا الجديدة، بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، الثلاثاء 17 ماي، وذلك لتحديد الأفعال الإجرامية المنسوبة لسيدة تبلغ من العمر 25 سنة، من ذوي السوابق القضائية العديدة، والتي يشتبه في تورطها في تعريض ابنتها القاصر للإيذاء العمدي والاحتجاز.

وكانت مصالح الأمن الإقليمي بسلا قد تفاعلت بالجدية اللازمة مع شريط فيديو ، تظهر فيه، طفلة تبلغ من العمر حوالي 06 سنوات، وهي محتجزة وتحمل آثارا بارزة للعنف، حيث تم القيام بمجموعة من الأبحاث الميدانية والتحريات التقنية، التي مكنت من تحديد هوية الأم المتورطة في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية وتوقيفها.

وقد أسفرت عمليات البحث والتفتيش المنجزة بداخل منزل المشتبه فيها، عن العثور على ابنتها القاصر محتجزة بداخل إحدى الغرف، وهي تحمل آثارا بارزة للعنف، كما تم حجز مجموعة من الأدوات التي يشتبه في استخدامها في تعريض الضحية للضرب والكي، علاوة على حجز 900 غ من مخدر الكيف يشتبه في استعماله من طرف المشتبه بها في إعداد وترويج مخدر “المعجون”.
وقد تم تقديم الرعاية الطبية والنفسية للطفلة القاصر الضحية، من طرف خلية التكفل بالنساء ضحايا العنف، بينما تم إيداع الأم المشتبه فيها تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي يجرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة ، للكشف عن ملابسات هذه القضية، وكذا تحديد الخلفيات والدوافع الحقيقية التي تقف وراء ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of بعد ضجة “طاجين الدود” الوالي بركات ياكل الطاجين بازود

بعد ضجة “طاجين الدود” الوالي بركات ياكل الطاجين بازود

2022-05-18 / 21:24
Photo of شغب الملاعب…قاضي التحقيق يحيل 6 مشجعين على سجن خريبكة

شغب الملاعب…قاضي التحقيق يحيل 6 مشجعين على سجن خريبكة

2022-05-18 / 21:02
Photo of الداخلية الإسبانية..العلاقات الإسبانية المغربية عميقة وضرورية”.

الداخلية الإسبانية..العلاقات الإسبانية المغربية عميقة وضرورية”.

2022-05-18 / 19:50
Photo of السعودية.. “خطأ طبي” قبل 20 عاما يحول ذكرا عند ولادته إلى أنثى

السعودية.. “خطأ طبي” قبل 20 عاما يحول ذكرا عند…

2022-05-18 / 19:14
Photo of القضاء يتابع ربيع الأبلق بتهم جديدة

القضاء يتابع ربيع الأبلق بتهم جديدة

2022-05-18 / 18:29
Photo of ضمنهم جزائري.. إيقاف 4 أشخاص ويحجز كمية من الأقرص المخدرة بوجدة

ضمنهم جزائري.. إيقاف 4 أشخاص ويحجز كمية من الأقرص…

2022-05-18 / 16:50
Photo of ارتباك بين مغاربة العالم.. والسبب تناقض بلاغات “إلغاء فحص PCR”

ارتباك بين مغاربة العالم.. والسبب تناقض بلاغات “إلغاء فحص…

2022-05-18 / 16:39
Photo of الرباط.. الصديقي يشرف على افتتاح البنك الجديد للجينات الحيوية

الرباط.. الصديقي يشرف على افتتاح البنك الجديد للجينات الحيوية

2022-05-18 / 16:09
Photo of بوعرفة .. توزيع مشاريع مدرة للدخل لفائدة نزلاء سابقين بإقليم فجيج

بوعرفة .. توزيع مشاريع مدرة للدخل لفائدة نزلاء سابقين…

2022-05-18 / 15:49
Photo of “الصحة” تحدد صلاحية الPCR في 72 ساعة وتعفي الأطفال أقل من 12 سنة من دخول المغرب

“الصحة” تحدد صلاحية الPCR في 72 ساعة وتعفي الأطفال…

2022-05-18 / 14:59

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق