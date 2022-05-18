بعد ضجة “طاجين الدود” الوالي بركات ياكل الطاجين بازود

هبة بريس _ خريبكة

قام رئيس جهة بني ملال خنيفرة عادل بركات بزيارة منتجع اوزود بعد الضجة الاخيرة التي رافقت ” طاجين الدود ”

ويحاول عادل بركات تقديم الدعم لمنتجع اوزود بعدما طال الحديث عن سوء التغدية بذات المنتجع سيما وان الفيسبوك اهتز على وقائع طاجين به دود .

وأمرت النيابة العامة المختصة بمحكمة أزيلال، الاثنين، بإيداع صاحب مطعم شعبي بشلالات أوزود السجن المحلي ومتابعته في حالة اعتقال بتهم تتعلق بتقديم مواد غذائية فاسدة ونقل اللحوم في ظروف غير صحية.

وقالت مصادر قريبة من أطوار المحاكمة إن الهيئة القضائية حددت يوم الخميس المقبل موعدا لمحاكمة، بناء على شكاية تقدم بها شخصان لدى مصالح الدرك الملكي، بخصوص تقديم صاحب المطعم وجبة تتضمن ديدانا وسط قطع اللحم.

وأوضحت المصادر ذاتها أن المتهم يواجه تهما تتعلق بحيازة مواد يستهلكها الإنسان يعلم بأنها فاسدة أو سامة ومن شأنها أن تشكل خطرا على صحة وحياة الإنسان

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