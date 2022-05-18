شغب الملاعب…قاضي التحقيق يحيل 6 مشجعين على سجن خريبكة

هبة بريس _ خريبكة

قرر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بخريبكة، اليوم الأربعاء، إحالة 06 أشخاص محسوبين على جمهور الرجاء على السجن المحلي بخريبكة

ووكان الوكيل قد أمر الأحد، بوضع الموقوفين رهن تدابير الحراسة النظرية، على خلفية أحداث الشغب التي أعقبت مباراة سريع وادي زم والرجاء، وانتهت بهزيمة الفريق البيضاوي.

ووجهت النيابة العامة المختصة جملة من التهم للمعتقلين، وتتعلق تتعلق ب” تكوين عصابة إجرامية، والسرقة الموصوفة بالتعدد، واستعمال العنف، والتهديد، والمشاركة في تخريب مواد غذائية، وناقلات، وتجهيزات في إطار جماعات، والاعتداء على القوات العمومية مع استعمال العنف ضدهم، وإراقة الدماء تعييب اشياء محصلة للمصلحة العامة.

ويعرف ان العمليات الأمنية التي باشرتها مصالح الشرطة بالمنطقة الإقليمية للأمن بخريبكة على خلفية أحداث الشغب التي أعقبت مباراة كرة القدم التي جمعت، مساء أمس الأحد 15 ماي الجاري بالمركب الرياضي بمدينة خريبكة، بين فريقي سريع وادي زم والرجاء الرياضي البيضاوي اسفرت عن توقيف تسعة أشخاص بينهم قاصرين (02)، أحدهم مبحوث عنه من أجل الاتجار في المخدرات، وذلك للاشتباه في تورطهم في ارتكاب أعمال الشغب المرتبط بالرياضة وحيازة أسلحة بيضاء، والسكر العلني البين، والرشق بالحجارة والعنف في حق موظفين عموميين أثناء مزاولتهم لمهامهم وإلحاق خسائر مادية بممتلكات عامة وخاصة.

وقد تسبب المتورطون في هذه الأفعال الإجرامية في إصابة 27 شرطيا بجروح وإصابات متفاوتة الخطورة، من بينهم شرطيين استلزمت وضعيتهما إحالتهما على المركب الجامعي ابن رشد والمركز الاستشفائي 20 غشت بمدينة الدار البيضاء، بينما باقي المصابين تلقوا العلاجات الضرورية بالمستشفى الإقليمي بخريبكة بتنسيق مع طاقم طبي تابع للأمن الوطني يعكف حاليا على متابعة عمليات الاستشفاء الخاصة بالحالات المتبقية وتمكينها من المساعدات الطبية اللازمة.

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