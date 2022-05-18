الناشط الهادي لعسولي

منظمة العفو الدولية، “قلقة ” إزاء الوضع الصحي لناشط جزائري

2022-05-18 / 20:04
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هبة بريس _ ا ف ب

أعربت منظمة العفو الدولية، الأربعاء، عن “قلقها” إزاء الوضع الصحي للناشط الهادي لعسولي، القابع في الحبس الاحتياطي بالجزائر منذ 11 شهرًا، والذي أضرب عن الطعام مرّتين، داعية إلى الإفراج عنه.

والهادي لعسولي مزارع وناشط في المجتمع المدني أنشأ مع ناشطين آخرين في العام 2021 لجنة لدعم ومساعدة عائلات المعتقلين، وأوقف في 21 يونيو 2021، غير أن منظمة العفو الدولية لم تحدّد التهم الموجهة إليه

وأشارت المنظمة ذاتها، في بيان، إلى أن “الوضع الصحي للناشط لعسولي تدهور جدا، بما يعرض حياته للخطر، حسب عائلته ومحاميه”.

وقالت مديرة منظمة العفو الدولية في الجزائر حسينة أوصديق: “يحق لـ’الهادي لعسولي’ إطلاق سراحه ريثما تبدأ محاكمته”، ودعت إلى “إصلاح معمق لقانون وممارسات الجهات القضائية من أجل الحد من إساءة استخدام الحبس الاحتياطي”.

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تعليق واحد

  1. آش داكم لشي جزائر، هضرو لنا مثلا على صحة عمر الراضي، صحة سليمان الريسوني، صحة توفيق بوعشرين، صحة ناصر الزفزافي، ولا ما كاتعرفوهمش، إذا كان النظامان في المغرب و الجزائر متخاصمان ، فلا شأن للشعبين المغربي و الجزائري بذلك، نحن عرب و مسلمون و نحترم بعضنا البعض، الأنظمة ما كاتحاملش بيناتهم، وما يدخلوش الشعبين ف الصداع اللي بيناتهم، و السلام عليكم.

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