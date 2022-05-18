فيرناندو غراندي-مارلاسكا

الداخلية الإسبانية..العلاقات الإسبانية المغربية عميقة وضرورية”.

2022-05-18 / 19:50
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هبة بريس _ الرباط

أكد وزير الداخلية الإسباني فيرناندو غراندي-مارلاسكا، أن العلاقات التي تجمع إسبانيا بالمغرب تعتبر مهمة واستراتيجية للغاية.

وقال غراندي-مارلاسكا الذي حل ضيفا على برنامج بثته قناة “أنتـينا تريس”، إن البلدين دشنا علاقة جديدة للقرن الـ 21، ووصفها بالعلاقة الشفافة، والمهمة والضرورية لكلا البلدين، الذين تجمعهما وشائج أخوة وثيقة، حافظا عليها وسيواصلان الحفاظ على العلاقات المشتركة لما فيه المصلحة المتبادلة.

وأشاد الوزير الإسباني بالدينامية التي نشأت بين البلدين بناء على خارطة الطريق الجديدة المعتمدة منذ الزيارة التي قام بها رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز إلى المغرب في أبريل الماضي، ليخلص إلى التأكيد على أن “العلاقات الثنائية في مجالات الهجرة، الأمن وغيرها من المجالات عميقة وضرورية”.

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‫20 تعليقات

  1. الصحراء مغربية جزء لا يتجزء من الوحدة الترابية للمملكة المغربية الشريفة ..

  2. اسبانيا و المغرب تجمعهما علاقة تاريخية، اقتصادية وسياسية ومودة وطيدة..

  3. علاقة تاريخية، سياسية، واقتصادية تجمع بين البلدين، انشاء الله تزيد تقوى لما فيها من منفعة للشعبين.

  4. علي الدولة المغربية مطالبة بأرجاع ماهوا لها .
    جزر كنار وسبة و مليلية..

  5. إن المغرب قد أكد مرارا وتكرارا على أن عودة العلاقات مع اسبانيا على أساس احترام السيادة الكاملة للمغرب على اراضيه..

  6. تجييش المجتمع المدني لاسترجاع سبتة و مليلية المحتلة الحدود المغربية من الصحراء إلى البوغاز حدود دولية وحتى الصحراء الشرقية..

  7. الصداقة لا تدوم و العداوة لا تدوم انما هي المصالح المتبادلة بين البلدين..

  8. اسبانيا لاتريد تصفية مشكل الصحراء المغربية لأنها تعلم جيدا أن عند انتهاء المشكل المغرب سيدخل في عملية استرجاع سبة ومليلية..

  9. لن نترك سبتة و مليلية لإسبانيا لن نترك شبرا واحدا من أراضينا وهي تعلم جيدا دور المغرب في الحفاظ على استقرار اسبانيا وسيادتها ..

  11. المغرب الكبير كبير بقيادته وشعبه وملكه وبصحرائه وتموقعه الجغرافي المهم الذي له دور مهم في الفلاحة والملاحة الاروبية. والسلام عليكم..

  12. نتمنى التوفيق والسداد بين البلدين لما فيه الخير للشعبين الجارين والصديقين..

  13. المطلوب هوتغيير العقلية الاسبانية وليس الاشخاس وان تبدي رغبتها الحقيقية في التعاون مع المغرب ..

  14. المشكل هو سبتة ومليلية المدينتان المستعمرة والجزر الجعفرية من طرف إسبانية اما حسن الجوار طريق الغموض الى أن يكون كل تفكيك هذا المأزق الاستعماري علانية على الصعيد الغير قانوني ..

  18. المغرب في صحرائنا وصحراؤنا في مغربها رغما عن أنف كل الحاقدين أما بالنسبة لإسبانيا عملت على تأييد الموقف المغربي بدون ضبابية ثم ستفتح قنصلية لها في الصحراء المغربية..

  19. المغرب مليكا وشعبآ وارضآ وطيورآ لن يتخلو على حبة تراب واحدة من الصحراء الا سبتة ومليلية نعم حت الموت بشرف عاش الملك والوطن..

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