الداخلية الإسبانية..العلاقات الإسبانية المغربية عميقة وضرورية”.

هبة بريس _ الرباط

أكد وزير الداخلية الإسباني فيرناندو غراندي-مارلاسكا، أن العلاقات التي تجمع إسبانيا بالمغرب تعتبر مهمة واستراتيجية للغاية.

وقال غراندي-مارلاسكا الذي حل ضيفا على برنامج بثته قناة “أنتـينا تريس”، إن البلدين دشنا علاقة جديدة للقرن الـ 21، ووصفها بالعلاقة الشفافة، والمهمة والضرورية لكلا البلدين، الذين تجمعهما وشائج أخوة وثيقة، حافظا عليها وسيواصلان الحفاظ على العلاقات المشتركة لما فيه المصلحة المتبادلة.

وأشاد الوزير الإسباني بالدينامية التي نشأت بين البلدين بناء على خارطة الطريق الجديدة المعتمدة منذ الزيارة التي قام بها رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز إلى المغرب في أبريل الماضي، ليخلص إلى التأكيد على أن “العلاقات الثنائية في مجالات الهجرة، الأمن وغيرها من المجالات عميقة وضرورية”.

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