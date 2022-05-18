إصابة الابنة الأميركية الأولى بكورونا

هبة بريس _ وكالات

أثبتت نتائج اختبار ابنة الرئيس الأميركي، جو بايدن، أنها مصابة بفيروس كورونا، حسبما نقلت شبكة “سي إن إن” الأميركية عن السكرتير الصحفي للسيدة الأولى، مايكل لاروزا.

ولم يعد بإمكان الابنة الأميركية الأولى آشلي بايدن، أن تنضم إلى السيدة الأولى، جيل بايدن، في رحلتها المقرة إلى بعض دول أميركا الجنوبية والوسطى، وفقا لما نقلت الشبكة الأميركية عن لاروزا.

وكان من المقرر أن تغادر آشلي بايدن مع السيدة الأولى بعد ظهر الأربعاء متوجهة إلى الإكوادور.

ومن المقرر أن تسافر جيل بايدن أيضًا إلى بنما وكوستاريكا، قبل أن تعود إلى واشنطن الاثنين.

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