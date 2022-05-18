إسبانيا..رفض مقترح قدمه “فوكس” يستهدف المغرب

هبة بريس _ الرباط

رفضت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ الإسباني، اليوم الأربعاء، اقتراحا قدمه حزب “فوكس” اليميني المتطرف، لحث حكومة بيدرو سانشيز، على تبني إجراءات للسيطرة على تدفقات الهجرة غير النظامية ، من بينها مطالبة الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات اقتصادية على المغرب والجزائر وموريتانيا.

ونقلت وكالة “يوروبا برس” الإسبانية، أن الاقتراح ، الذي حصل على إجمالي 26 صوتًا ضده ، صوت واحد مؤيد وامتنع واحد -، سعى أيضًا إلى منع تأشيرات الدخول على المواطنين من المغرب والجزائر وموريتانيا إلى أن تعيد هذه البلدان قبول المهاجرين غير الشرعيين.

ويسجل فوكس الاسباني إلى أن المغرب والجزائر “استخدمتا تاريخيًا تدفقات الهجرة كسلاح جيوسياسي ، مما أدى إلى تخفيف أو الضغط على الضوابط عندما كان من مصلحتهما إضعاف الموقف التفاوضي ، لكل من إسبانيا والاتحاد الأوروبي ، عند معالجة مطالبهما. والمطالبات المعروفة ، مثل قضية المياه الإقليمية”.

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