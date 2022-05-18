إسبانيا..رفض مقترح قدمه “فوكس” يستهدف المغرب
رفضت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ الإسباني، اليوم الأربعاء، اقتراحا قدمه حزب “فوكس” اليميني المتطرف، لحث حكومة بيدرو سانشيز، على تبني إجراءات للسيطرة على تدفقات الهجرة غير النظامية ، من بينها مطالبة الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات اقتصادية على المغرب والجزائر وموريتانيا.
ونقلت وكالة “يوروبا برس” الإسبانية، أن الاقتراح ، الذي حصل على إجمالي 26 صوتًا ضده ، صوت واحد مؤيد وامتنع واحد -، سعى أيضًا إلى منع تأشيرات الدخول على المواطنين من المغرب والجزائر وموريتانيا إلى أن تعيد هذه البلدان قبول المهاجرين غير الشرعيين.
ويسجل فوكس الاسباني إلى أن المغرب والجزائر “استخدمتا تاريخيًا تدفقات الهجرة كسلاح جيوسياسي ، مما أدى إلى تخفيف أو الضغط على الضوابط عندما كان من مصلحتهما إضعاف الموقف التفاوضي ، لكل من إسبانيا والاتحاد الأوروبي ، عند معالجة مطالبهما. والمطالبات المعروفة ، مثل قضية المياه الإقليمية”.
4 تعليقات
المصالح الاقتصادية تتغلب على السياسة
هده هي الشوهة الحقيقة لوكان المسؤولين موفرين للمغاربة لشعب عمل في المستوى و تطبيب في المستوا وتعليم في المستوا مافكر في الهجرة وما استغربت دول متل أسبانيا ليس لها أي تروة تتفوق علي دول الجوار الافريقي بترواته الظخمو
لو اتحدث دول المغرب العربي واندمجت فيما بينها كما فعل الاوربيون.ما كان الاسبان ان يذلوا مواطنينا.دولنا الخمسة تتوفر على جميع مقومات الاتحاد لغة واقتصاديا واجتماعيا…لكن كابرنات الجزائر فضلوا أضعاف شعوب المنطقة واذلوا مواطنيها امام الاوربيين والعالم فصبر جميل.ولاحول ولا قوة الا بالله
أناس لا يحترمون حسن الجوار وسيبقون الخاسرين الأكبر و الاكثر