ربيع الابلق

القضاء يتابع ربيع الأبلق بتهم جديدة

2022-05-18 / 18:29
1
هبة بريس _ الرباط

استدعى من جديد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمدينة الحسيمة، الناشط والمعتقل السابق على خلفية حراك الريف ربيع الأبلق، للمثول أمام المحكمة، في 2 من يونيو المقبل.

وقال الأبلق في تدوينة قيسبوكية أنه تم استدعائه على خلفية تهم جديدة، تتمثل في “التحريض على التظاهر، والإخلال بواجب التوقير والاحترام للمؤسسة الدستورية العليا للمملكة بوسائل إلكترونية”.

وقال الأبلق في تدوينة أرفقها بصورة للاستدعاء الذي توصل به، “لم ينته بعدُ الملف الذي حوكمت على أساسه بأربع سنوات حبسا نافذا، وغرامة مالية، واليوم لف جديد بنفس تهم الملف المعروض على القضاء، مع إضافة تهمة التحريض على التظاهر… لم يعد بمقدوري الاستحمال أكثر”.

وأدين ربيع الأبلق، شهر أبريل الماضي، بأربع سنوات سجنا نافذا وغرامة نافذة قدرها 20 ألف درهم، بعد متابعته بتهمة “الإخلال بواجب التوقير والاحترام للمؤسسة الدستورية العليا للمملكة بوسائل إلكترونية”

ما رأيك؟
المجموع 13 آراء
2

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of أولياء طلبة أوكرانيا يحتجون بالرباط رفضا لمباراة الإدماج في الجامعات

أولياء طلبة أوكرانيا يحتجون بالرباط رفضا لمباراة الإدماج في…

2022-05-18 / 23:21
Photo of توقيف شخص يطبع تذاكر مزورة لمباريات البطولة الوطنية لكرة القدم

توقيف شخص يطبع تذاكر مزورة لمباريات البطولة الوطنية لكرة…

2022-05-18 / 22:22
Photo of أمن سلا يوقف سيدة يشتبه في تعنيفها لابنتها القاصر وتعذيبها

أمن سلا يوقف سيدة يشتبه في تعنيفها لابنتها القاصر…

2022-05-18 / 21:43
Photo of بعد ضجة “طاجين الدود” الوالي بركات ياكل الطاجين بازود

بعد ضجة “طاجين الدود” الوالي بركات ياكل الطاجين بازود

2022-05-18 / 21:24
Photo of شغب الملاعب…قاضي التحقيق يحيل 6 مشجعين على سجن خريبكة

شغب الملاعب…قاضي التحقيق يحيل 6 مشجعين على سجن خريبكة

2022-05-18 / 21:02
Photo of الداخلية الإسبانية..العلاقات الإسبانية المغربية عميقة وضرورية”.

الداخلية الإسبانية..العلاقات الإسبانية المغربية عميقة وضرورية”.

2022-05-18 / 19:50
Photo of السعودية.. “خطأ طبي” قبل 20 عاما يحول ذكرا عند ولادته إلى أنثى

السعودية.. “خطأ طبي” قبل 20 عاما يحول ذكرا عند…

2022-05-18 / 19:14
Photo of ضمنهم جزائري.. إيقاف 4 أشخاص ويحجز كمية من الأقرص المخدرة بوجدة

ضمنهم جزائري.. إيقاف 4 أشخاص ويحجز كمية من الأقرص…

2022-05-18 / 16:50
Photo of ارتباك بين مغاربة العالم.. والسبب تناقض بلاغات “إلغاء فحص PCR”

ارتباك بين مغاربة العالم.. والسبب تناقض بلاغات “إلغاء فحص…

2022-05-18 / 16:39
Photo of الرباط.. الصديقي يشرف على افتتاح البنك الجديد للجينات الحيوية

الرباط.. الصديقي يشرف على افتتاح البنك الجديد للجينات الحيوية

2022-05-18 / 16:09

تعليق واحد

  1. اطلقوا سراحه.هل من قال الحق يسجن؟في زمننا هذا.نافق تجد 1000 مرافق.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق