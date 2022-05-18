القضاء يتابع ربيع الأبلق بتهم جديدة

هبة بريس _ الرباط

استدعى من جديد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمدينة الحسيمة، الناشط والمعتقل السابق على خلفية حراك الريف ربيع الأبلق، للمثول أمام المحكمة، في 2 من يونيو المقبل.

وقال الأبلق في تدوينة قيسبوكية أنه تم استدعائه على خلفية تهم جديدة، تتمثل في “التحريض على التظاهر، والإخلال بواجب التوقير والاحترام للمؤسسة الدستورية العليا للمملكة بوسائل إلكترونية”.

وقال الأبلق في تدوينة أرفقها بصورة للاستدعاء الذي توصل به، “لم ينته بعدُ الملف الذي حوكمت على أساسه بأربع سنوات حبسا نافذا، وغرامة مالية، واليوم لف جديد بنفس تهم الملف المعروض على القضاء، مع إضافة تهمة التحريض على التظاهر… لم يعد بمقدوري الاستحمال أكثر”.

وأدين ربيع الأبلق، شهر أبريل الماضي، بأربع سنوات سجنا نافذا وغرامة نافذة قدرها 20 ألف درهم، بعد متابعته بتهمة “الإخلال بواجب التوقير والاحترام للمؤسسة الدستورية العليا للمملكة بوسائل إلكترونية”

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0