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ألباريس: لا يمكن ترسيم الحدود البحرية بين اسبانيا والمغرب إلا من خلال اتفاقات

2022-05-18 / 18:16
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هبة بريس _ الرباط

قال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، الأربعاء، إن العلاقات الجديدة بين إسبانيا والمغرب، مكنت من تخفيض أرقام الهجرة غير النظامية نحو جزر الكناري.

وأكد ألباريس خلال مثوله بالبرلمان إلى أن هذه المرحلة الجديدة من التعاون تتميز بالشفافية وغياب الإجراءات الأحادية بين البلدين،

وحول ترسيم الحدود، توقف ألباريس على الاجتماع الذي سيعقد شهر يونيو بين البلدين، مؤكدا أنه في حالة التداخل في المياه المطالب بها، “فلا يمكن ترسيم الحدود إلا من خلال اتفاقات” بين البلدين، ولا مجال لفرض الأمر الواقع.

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