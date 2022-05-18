“شكرا لتركيا على الاستضافة”.. إعلامي “إخواني” يعلن انتقاله لبلد آخر
هبة بريس - وكالات
أعلن المذيع الإخواني محمد ناصر عبر تغريدة في تويتر، رحيله من تركيا بعد أن مكث فيها 8 سنوات، عمل خلالها مقدّماً بفضائية “مكملين” التابعة للجماعة.
وأضاف أنه سينتقل إلى بلاد أخرى، شاكراً تركيا على الاستضافة.
وأتى قرار المذيع الإخواني بعد أسابيع من إعلان فضائية “مكملين” التي كان يعمل بها، وقف بث برامجها نهائيا من تركيا وإغلاق استديوهاتها في اسطنبول، وذلك بعدما طالبت السلطات التركية إدارة الفضائية بوقف برامجها المنتقدة لمصر ودول الخليج أو التوقف نهائيا عن البث من أراضيها.
وكان ناصر أعلن في يونيو الماضي، وقف نشاطه الإعلامي على وسائل التواصل بعد أيام من وقف برنامجه على فضائية “مكملين” تنفيذا لتعليمات السلطات التركية.
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9 تعليقات
هل اصبحت لنا تبعية فكرية و توصيفية للاعلام الرسمي عند دول اخرى؟!
مناسبة هذا السؤال هو توصيف الاعلامي محمد ناصر بالاعلامي الاخواني، و هو توصيف مغرض بالنسبة لي كمغربي ،و فبه نوع من الاستحمار بعقول شعب كغيره تابع احداث ما وقع عند عدة دول بحيادية و عقل يمكنه ان يجزم بين الصالح و الطالح!!!
ومن اعلمكم ايها الصحفي المبتديء بأنه إخواني أي من جماعة الإخوان المسلمين؟ وما دخلنا نحن كمغاربة في شؤون مصر أم أنك أنت مصري مثله وتحرص عليه
وما شأنكم أنتم ياهبة بريس بكونه إخواني أو لا، أنتم كمنبر مغربي مستقل يجب أن تكونو مستقلين و تصفوه فقط بالمعارض للنظام السياسي المصري الحالي، ناصر معتز زوبع أيمن نور…… و العاملين بقناتي الشرق و مكملين هم فقط معارضون لنظام السيسي، و إعلام السيسي فقط من يصفهم بالإخوانيين الهاربين. والسلام عليكم.
يبدو ان كاتب المقال لا يعرف من هو محمد ناصر . ادععوه للبحث في أي موضوع قبل الخوض فيه . الذي كرهك الشديد الاخوان
قال تعالي/انما المومنون اخوة….الاية )ووصف المذيع الصحافي بها مغرض انتعدو عن اسلوب فيه مافيه تبعا لجهة تطعن في كل ماهو اصيل وينسب للاسلام
من احسن القنوات قنات مكملين
قناة من يحبون بلادهم و يرفضون ان تباع و يستعيد اهلها
لم اكن اعلم انه اخواني
هذه نقطة تحسب لهم لا عليهم
صحفي شجاع يصدع بكلمة الحق ولا يهمه في ذلك سوى إيصال المعلومة الصادقة وليس الترهات والأكاذيب التي تروجونها في موقعكم!أنتم صحافة النذالة والتفاهة ولا خير يرجى منكم!الإخوان أشرف مما تتصورون!
محمد ناصر ليس اخوانيا بل علماني معارض للنظام المصري .اتقوا الله في انفسكم .
من يهاجم بلده من بلاد أخر يبقى كما يقول المثل ل المكسي بديال الناس. عريان. الدول في ما بينها مصالح