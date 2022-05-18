“شكرا لتركيا على الاستضافة”.. إعلامي “إخواني” يعلن انتقاله لبلد آخر

2022-05-18 / 17:48
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هبة بريس - وكالات

أعلن المذيع الإخواني محمد ناصر عبر تغريدة في تويتر، رحيله من تركيا بعد أن مكث فيها 8 سنوات، عمل خلالها مقدّماً بفضائية “مكملين” التابعة للجماعة.

وأضاف أنه سينتقل إلى بلاد أخرى، شاكراً تركيا على الاستضافة.

وأتى قرار المذيع الإخواني بعد أسابيع من إعلان فضائية “مكملين” التي كان يعمل بها، وقف بث برامجها نهائيا من تركيا وإغلاق استديوهاتها في اسطنبول، وذلك بعدما طالبت السلطات التركية إدارة الفضائية بوقف برامجها المنتقدة لمصر ودول الخليج أو التوقف نهائيا عن البث من أراضيها.

وكان ناصر أعلن في يونيو الماضي، وقف نشاطه الإعلامي على وسائل التواصل بعد أيام من وقف برنامجه على فضائية “مكملين” تنفيذا لتعليمات السلطات التركية.

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تعليق واحد

  1. هل اصبحت لنا تبعية فكرية و توصيفية للاعلام الرسمي عند دول اخرى؟!
    مناسبة هذا السؤال هو توصيف الاعلامي محمد ناصر بالاعلامي الاخواني، و هو توصيف مغرض بالنسبة لي كمغربي ،و فبه نوع من الاستحمار بعقول شعب كغيره تابع احداث ما وقع عند عدة دول بحيادية و عقل يمكنه ان يجزم بين الصالح و الطالح!!!

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