وزارة التعليم العالي تطلق منصة رقمية خاصة ب”طلبة أوكرانيا”

هبة بريس

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، اليوم الأربعاء، أنها وضعت رهن إشارة الطلبة المغاربة العائدين من أكرانيا، منصة رقمية قصد تحميل الوثائق المتعلقة بدراساتهم بالجامعات الاوكرانية وذلك ابتداء من 17 ماي إلى 31 ماي 2022.

وذكرت الوزارة، أنه يمكن الولوج الى هذه المنصة عبر الرابط التالي : https://etudiants-ukraine.enssup.gov.ma

وأهابت الوزارة بالطلبة المعنيين إيلاء كامل الاهتمام لتحميل الوثائق المطلوبة في الآجال المحددة، تخبرهم أن المنصة ستغلق في أجل أقصاه 31 ماي 2022 على الساعة الثانية عشر ليلا.

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