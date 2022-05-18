تزامنا وأزمة “حليب الأطفال” بأمريكا.. هل التقط بايدن “سيلفي مبتسم” مع رفوف فارغة?

2022-05-18 / 15:36
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هبة بريس - وكالات

تزامنا والنقص الذي يعرفه السوق الامريكي في حليب الأطفال، انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صورة ادعى ناشروها أنها للرئيس الأميركي جو بايدن، ما أثار بلبلة كبيرة على مواقع التواصل.

و ظهر بايدن مبتسماً وهو يلتقط “سيلفي” أمام أحد الرفوف الفارغة، ليتبين لاحقاً عدم صحتها.

و حظيت الصورة بمئات المشاركات، خصوصا أنها انتشرت في وقت تشهد فيه البلاد نقصاً نادراً في حليب الأطفال.

هذا وتبين أن الصورة المنتشرة مركّبة ويعود تاريخها إلى 17 ماي 2022 عن موقع فيسبوك، بينما النسخة الأصليّة منها تظهر بايدن يلتقط سيلفي مع جنود أميركيين في بولندا، وأخذت في 25 مارس، بحسب ما أفادت “فرانس برس”.

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