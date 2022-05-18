شاب مغربي ينقذ أسرة من حريق شب داخل شقتهم بإيطاليا

هبة بريس - الرباط

وسط إشادة واسعة ببطولته، تناقلت الصحف الإيطالية اليوم الأربعاء، خبر إنقاذ شاب مغربي، لعائلة من حريق شب داخل شقتهم بإيطاليا.

تفاصيل الواقعة، حسب الصحافة الإيطالية، تعود إلى اقدام اندلاع حريق داخل شقة بمدينة بييلا، الواقعة شمال غرب إيطاليا، قبل أن يتدخل شاب مغربي يدعى صلاح الدين الخراز، لإنقاذ طفل صغير وشخص أربعيني.

وأضافت الصحافة، أن خلاف وقع بين زوج وزوجته قبل أن يقدم على افتعال حريق بقنينة غاز، هذا الحريق الذي اندلع بكافة أرجاء الشقة، قبل أن يتدخل المغربي لانقاذ الطفل ومساعدة والده على الخروج، في حين قفزت الأم من الطابق الأول .

هذا وقامت الشرطة الايطالية باعتقال رب الأسرة، كما نقلت الأم وطفلها والشاب المغربي للمستشفى لتلقي العلاجات اللازمة

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