“الصحة” تحدد صلاحية الPCR في 72 ساعة وتعفي الأطفال أقل من 12 سنة من دخول المغرب
أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، اليوم الأربعاء، أنه في إطار التحيين الدوري للبروتوكول الصحي الوطني للأسفار الدولية، وبالنظر لما تعرفه الوضعية الوبائية لكوفيد-19 ببلادنا وبالعالم والتي تتميز عموما باستقرار للمؤشرات الوبائية، وبغرض توحيد التدابير الصحية للأسفار الدولية عبر مختلف نقاط العبور، أصبح ولوج التراب الوطني يستلزم تقديم جواز تلقيح ساري المفعول ضد السارس – كوف-2 وفقا لبروتوكول التلقيح الوطني أو نتيجة اختبار PCR لا تتجاوز72 ساعة.
وحسب تحيين الوزارة، فيُعنى بالجواز الصحي الساري المفعول تلقِّي ثلاث (3) جرعات أو جرعتين لا تتجاوز مدة صلاحيتهما أربعة أشهر باستثناء لقاح جونسون أند جونسون، حيث تعادل الجرعة الوحيدة منه جرعتين من اللقاحات الأخرى.
كما يعفى الأطفال الأقل من 12 سنة من جميع شروط الولوج.
وللمزيد من التفاصيل حول البروتوكول الصحي الوطني المُحيَّن للأسفار الدولية، تدعو الوزارة المواطنين إلى زيارة الموقع الرسمي لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية www.sante.gov.ma وكذا مواقعها للتواصل الاجتماعي.
19 تعليقات
لا يعقل في الأمس تم الغاء الاختبارPCR والآن تقولون انكم تعيدونه ماعاد الاطفال الذين لايتجوز سنهم 12 سنة معفين عنه.
دائما الحكومة تفاجؤنا بقراراتها التافهة وبسببها حرمنا من صلة الرحم وزيارة الاقاربب الموجودين في المغرب وحسبنا آلله ونعم الوكيل.
البارح قرار واليوم قرار ما كفايا الابتزاز السياسي في حق المواطن المغربي والجالية المغربية ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
لحد الآن لم أجد تفسيرا كاملا وهو ما فائدة الجرعات التلاثة ان لم يكن هناك استفادة منها فلماذا استعملناها؟؟؟؟؟؟؟
يجب أن يصدر قرار من مسؤول ويدفعون في التلفزيون والاداعة يقول بأنه الملقح تلات جرعات يمكنه الدخول وغير الملقح عليه فقط بيسير لان عددا كبيرا جدا من مغاربة العالم لم يلقح ولا يريدون التلقيح لان العطلة على الأبواب ولا نريد أن تستفيد دولا أخرى عطلة مغاربة العالم يجب أن يكون القرار واضح الملقح يدخل وغير الملقح يدخل بالبيسير وكفى من قرارات غير مفهومة
أصبح الاختيار صعب للغاية بالنسبة للجالية المغربية وهذا ما يجعل نصفها لا يغادر أوروبا والسبب هو الحكومة بقرارتتها…..
أصبح الأمر مكشوفا وواضحا كوضوح الشمس ومضحكا الأمس قرار واليوم قرار وغذا ماذا؟؟؟؟؟؟؟ هههههههههههه.
الفاهم يفهم هههههههههههه لهذا قامت الحكومة بتغير القرار بين عشية وضحاها….
هل هذا مزاح ام حقيقة.هههههه
كنت أود الدخول الى المغرب ولكن عند سماعي بهذا الخبر تراجعت على قراري متل تراجعكم…..
لماذا بالضبط الاطفال الذين لايتجوز سنهم 12 سنة معفين عن هذا الاختبارpCR..
بكل بساطة قرارات عشوائية ؛ أصبحنا لعبة بين أيديكم تلعبون بنا كما تشاؤون لايهمكم مصالحنا ولا صحتنا انتم رابحون ونحن الخاسرون ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم…
متى ستنتهي هذه اللعبة السياسية عندكم لقد سئمنا وتحطمت نفسيتنا بمعنى الكلمة بسبكم تدهورت حالتنا الإقتصادية والمعيشية القاسية ونحن نريد الدخول الى وطننا الغالي وأنتم تقومون بفرض شروط علينا نحن رافضين تماماً فكرة الاختبارPcR أعيد النظر في ذالك…
وماذا عن شروط الخروج من المغرب متوجها إلى الديار الأوروبية هههههههههههه الدخول الى المغرب فهمناه هههههههههههه.
ما فائدة الجرعات التلاثة إن لم يسمح بالدخول بها !!!! إنه أمر مضحك وفي نفس الوقت مستهزئ ….
إنه الغموض سيسبب كارثة كبرى لايحمد عقباها بالنسبة للجالية المغربية نتمنى من الحكومة أن تضع حدا لهذه المهزلة… إلغاء الاختبار pCR من أجل دخولنا المغرب بدون شروط وقيود…..
أنتم لاتشعرون كيف نعيش في بلد الغربة لقد قهرتمونا بهذه التصرفات والقرارات نفضل عدم الرجوع رغم غربتنا ولا نرجع إلى المغرب الذي يفرض نفسه علينا.والفاهم يفهم….
السلام عليكم ورحمة الله
ماذا تريدون؟ هل لاتفهمون اللغة العربية؟
انهم يقولون الملقح يدخل المغرب بدون pcr والي ماملقحش يدير pcr
Un flagrant rétropédalage !!! Cela donne l’impression d’une gué guerre entre les organes du gouvernement
Un jour c’est blanc le lendemain c’est noir
Ce n’est pas sérieux c’est même du n’importe quoi !