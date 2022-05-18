بعد قرار الحظر.. الهند تقرر تصدير القمح المتعاقد عليه فقط

هبة بريس - وكالات

أعلنت الحكومة الهندية، أنها ستصدر فقط شحنات القمح المتعاقد عليه مع المستوردين، والتي كانت تنتظر إجراءات التخليص الجمركي عبر الحدود.

جاء ذلك في بيان صادر عن الحكومة الهندية، بعد أيام قليلة من إعلانها حظر تصدير القمح بمختلف أنواعه، إلى حين استقرار الأسعار في الأسواق المحلية.

وبحسب البيان: “سيتم تصدير القمح المتعاقد عليه قبل تاريخ 13 ماي الجاري، بحيث كان ينتظر موافقات التخليص الجمركي عبر الحدود”.

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