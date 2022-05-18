عملية تلقيح الوطنية
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بعد إلغاء فحص PCR.. إقبال ملحوظ على مراكز التلقيح

2022-05-18 / 14:38
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هبة بريس - الرباط

شهدت مراكز التلقيح بمختلف مناطق ومدن المملكة، خلال الساعات الماضية، إقبالا ملحوظا من قبل المواطنين.

وتزامن هذا الإقبال على تلقي جرعات اللقاح المضاد لفيروس كورونا، مع ارتفاع الإصابات اليومية المسجلة بالفيروس.

كما يأتي هذا الإقبال، تزامنا وقرار السلطات المغربية بإلغاء الزامية الإدلاء بفحص PCR للدخول للمغرب في حالة التوفر على جواز التلقيح، خاصة خلال فترة الصيف التي تعرف قضاء عدد من المغاربة لعطلتهم بالخارج.

هذا ويشار الى أنه لحدود أمس الثلاثاء، فقد تلقى 6 ملايين و341 ألفا و233 شخصا الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد للفيروس، فيما ارتفع عدد الملقحين بالجرعة الثانية إلى 23 مليونا و299 ألفا و298 شخصا، مقابل 24 مليونا و819 ألف و201 شخصا تلقوا الجرعة الأولى. وفقا لمعطيات وزارة الصحة والحماية الاجتماعية

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تعليق واحد

  1. علامن كضحكو كيفاش شهدة مراكز التلقيح في بلادنا اقبال حيث الي بغا يدخل للمغرب خص يكون عندو جواز التلقيح هاذا راه مقال للتكليخ

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