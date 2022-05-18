ثلاثة ألاف صيدلية بالمغرب مهددة بالافلاس

2022-05-18 / 14:12
1
ع اللطيف بركة : هبة بريس

تواجه حوالي ثلاثة ألاف صيدلية بالمغرب الإفلاس من أصل 12000 بعموم التراب الوطني، هذا صرح به محمد لحبابي، رئيس كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، والذي جرى إنتخابه لولاية ثانية خلال أشغال الجمع العام الانتخابي للكونفدرالية، والتي نظم، مؤخرا، بمدينة أكادير.

وكشف لحبابي، أن قطاع الصيدلة بات يشهد تراجع في دوره الاقتصادي والاجتماع، وهشاشة بنياته خلال السنوات الأخيرة.

وشدد الحبابي على ضرورة انفتاح وزارة الصحة والحماية الاجتماعية على الصيادلة من أجل مواكبة القطاع والتجاوب مع ملفهم المطلبي.

و طالب رئيس كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب بتمكين المهنيين الصيادلة من تقديم تصوراتهم المرحلية حول إنجاح المشروع الملكي المتعلق بالحماية الاجتماعية، بالإضافة إلى اقتراح آليات تنزيل هذا المشروع بما يحقق تسهيل ولوج المواطنين للأدوية.

كما دعا رئيس الكونفدرالية صيادلة المغرب بتوحيد الصفوف من أجل تجويد الدور الاقتراحي للصيادلة حول قضاياهم العالقة”، مشددا على أن “حالة الشتات لن تزيد إلا من تعميق الإشكاليات المطروحة على المهنة”.

ما رأيك؟
المجموع 7 آراء
7

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of الحبس النافذ للمدير العام السابق لوكالة الماء والكهرباء بفاس

الحبس النافذ للمدير العام السابق لوكالة الماء والكهرباء بفاس

2022-05-19 / 16:03
Photo of الحكومة تصادق على مشروع تحديد كيفيات الإشهاد على صحة الإمضاءات

الحكومة تصادق على مشروع تحديد كيفيات الإشهاد على صحة…

2022-05-19 / 15:49
Photo of حقوقيون ينبهون من خطورة نفاذ مخزون حقن “فاسلوديكس” على مرضى السرطان

حقوقيون ينبهون من خطورة نفاذ مخزون حقن “فاسلوديكس” على…

2022-05-19 / 15:33
Photo of الحكومة: “إلغاء فحص PCR مطلب مجتمعي درسناه بدقة”

الحكومة: “إلغاء فحص PCR مطلب مجتمعي درسناه بدقة”

2022-05-19 / 14:54
Photo of بايتاس: “هناك أزمة.. والحكومة صامدة وواقفة الى جانب المواطنين”

بايتاس: “هناك أزمة.. والحكومة صامدة وواقفة الى جانب المواطنين”

2022-05-19 / 14:37
Photo of ظهرا في فيديو يسرقان سيدة بالعنف.. إيقاف شخصين بالبيضاء

ظهرا في فيديو يسرقان سيدة بالعنف.. إيقاف شخصين بالبيضاء

2022-05-19 / 12:57
Photo of سجن تيفلت ينفي “رش زنزانة معتقل في أحداث اكديم ايزيك بمواد سامة”

سجن تيفلت ينفي “رش زنزانة معتقل في أحداث اكديم…

2022-05-19 / 12:26
Photo of وجدة أنجاد.. أهمية الرضاعة الطبيعية لصحة الاطفال محور قافلة تحسيسية

وجدة أنجاد.. أهمية الرضاعة الطبيعية لصحة الاطفال محور قافلة…

2022-05-19 / 12:10
Photo of ورزازات : الاستماع إلى أستاذ اتهمته تلميذته بإستغلالها جنسيا

ورزازات : الاستماع إلى أستاذ اتهمته تلميذته بإستغلالها جنسيا

2022-05-19 / 11:59
Photo of “الشغب الرياضي” يجر 8 أشخاص للاعتقال بالبيضاء

“الشغب الرياضي” يجر 8 أشخاص للاعتقال بالبيضاء

2022-05-19 / 11:55

تعليق واحد

  1. اكبر شفارة في المغرب هما الاطباء والصيادلة تيحيدو المواطن الجلد ديالو

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق