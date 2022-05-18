ثلاثة ألاف صيدلية بالمغرب مهددة بالافلاس

ع اللطيف بركة : هبة بريس

تواجه حوالي ثلاثة ألاف صيدلية بالمغرب الإفلاس من أصل 12000 بعموم التراب الوطني، هذا صرح به محمد لحبابي، رئيس كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، والذي جرى إنتخابه لولاية ثانية خلال أشغال الجمع العام الانتخابي للكونفدرالية، والتي نظم، مؤخرا، بمدينة أكادير.

وكشف لحبابي، أن قطاع الصيدلة بات يشهد تراجع في دوره الاقتصادي والاجتماع، وهشاشة بنياته خلال السنوات الأخيرة.

وشدد الحبابي على ضرورة انفتاح وزارة الصحة والحماية الاجتماعية على الصيادلة من أجل مواكبة القطاع والتجاوب مع ملفهم المطلبي.

و طالب رئيس كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب بتمكين المهنيين الصيادلة من تقديم تصوراتهم المرحلية حول إنجاح المشروع الملكي المتعلق بالحماية الاجتماعية، بالإضافة إلى اقتراح آليات تنزيل هذا المشروع بما يحقق تسهيل ولوج المواطنين للأدوية.

كما دعا رئيس الكونفدرالية صيادلة المغرب بتوحيد الصفوف من أجل تجويد الدور الاقتراحي للصيادلة حول قضاياهم العالقة”، مشددا على أن “حالة الشتات لن تزيد إلا من تعميق الإشكاليات المطروحة على المهنة”.

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