حتى متم أبريل.. المغاربة في مقدمة المسجلين في الضمان الاجتماعي باسبانيا

هبة بريس

كشفت بيانات صادرة عن وزارة الإدماج والضمان الاجتماعي والهجرة الإسبانية، اليوم الأربعاء، أن أزيد من 300 ألف مغربي مسجلون في الضمان الاجتماعي بإسبانيا إلى غاية متم أبريل الماضي.

وبالتالي، يظل المغاربة في صدارة ترتيب العمال الأجانب من خارج الاتحاد الأوروبي الذين يساهمون في الضمان الاجتماعي في إسبانيا بتعداد 300 ألف و329 منخرط، يليهم الصينيون (108 آلاف و795) والفنزويليون (108 آلاف 765).

ويحتل الرومانيون المرتبة الأولى بين الأجانب (340 ألف و641)، متقدمين على المغاربة (300 آلاف و329) والإيطاليين (150 ألف و678).

وسجل الضمان الاجتماعي الإسباني مليونين و354 ألف و514 منخرطا أجنبيا في أبريل الماضي، بزيادة قدرها 55 ألف و689 شخصا (+ 2,4 في المائة).

ومن إجمالي عدد المنخرطين الأجانب، ينحدر 828 ألفا و34 من دول الاتحاد الأوروبي (35,2 في المائة) ومليون و526 ألف و480 من دول أجنبية (64,8 في المئة).

ووفقا للمعهد الوطني للإحصاء، يقيم حوالي 879 ألف و943 مغربيا بشكل قانوني في إسبانيا حتى فاتح يناير 2022، بزيادة قدرها 0,8 في المائة (+7184) مقارنة بفاتح يناير 2021.

وحسب المصدر ذاته، حافظ المغاربة على رتبتهم كأول جالية أجنبية مقيمة بشكل قانوني في البلد الإيبيري، بنسبة 16 في المائة من الأجانب المقيمين بإسبانيا.

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