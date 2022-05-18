تجاوز 20 درهما للكيلوغرام الواحد .. أسعار الدجاج ترتفع من جديد

هبة بريس - الرباط

عادت أسعار الدجاج للارتفاع، خلال اليومين الأخيرين بعدد من مدن المملكة.

وسجلت أسعار الدجاج الحي ارتفاعا تراوح بين 18 و22 درهما للكيلوغرام الواحد، وتجاوز سعر الدجاج المذبوح 35 درهما للكيلوغرام الواحد بعدد من المدن.

وفي هذا الصدد، عبر عدد من المواطنين عن استيائهم من هذا الارتفاع الجديد، مطالبين الجهات المعنية بالتدخل و مهددين بمقاطعته.

من جهتهم، كشف مهنيون أن أسباب هذا الارتفاع ترتبط بضعف الإنتاج من جهة، وتزايد الطلب على المنتوج خلال هذه الظرفية من السنة من جهة أخرى.

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