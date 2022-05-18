انتخاب المغرب نائبا أولا لرئيس الجامعة الدولية للرياضة المدرسية

هبة بريس

انتخب المغرب، في شخص الكاتب العام لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، السيد يوسف بلقاسمي، نائبا أولا لرئيس الجامعة الدولية للرياضة المدرسية، وذلك خلال الجمع العام لهذه الجامعة، المنعقد يومي 16 و17 ماي الجاري، بنورماندي الفرنسية.

وذكر بلاغ للوزارة، اليوم الثلاثاء، أن السيد بلقاسمي انتخب خلال هذا الجمع، المنعقد بالموازاة مع منافسات الدورة 19 للجمنزياد العالمية المدرسية التي تحتضنها فرنسا، خلال الفترة الممتدة من 14 إلى 22 ماي الجاري، بحصوله على 61 صوتا من مجموع الأصوات، مما يمكنه، من العضوية بلجنة التدبير وباللجنة التنفيذية للجامعة الدولية للرياضة المدرسية.

وأضاف المصدر ذاته أن هذا المنصب المرموق الذي حصل عليه المغرب، إلى جانب رئاسته للجامعة الإفريقية للرياضة المدرسية، يعد ثمرة النجاح الكبير الذي حققه الجمع العام للجامعة الإفريقية للرياضة المدرسية الذي احتضنته مدينة فاس أيام 18و 19 و20 مارس 2022، والجهود التي بذلتها المملكة على الصعيد الإفريقي في وضع استراتيجية إفريقية للارتقاء بالرياضة المدرسية بالقارة.

كما يعد هذا المنصب، حسب البلاغ، تثمينا للدور الريادي والطلائعي الذي تضطلع به المملكة على المستوى القاري والدولي عموما، وفي مجال الرياضة المدرسية على وجه الخصوص، من خلال ظفرها بلقب البطولة الإفريقية المدرسية لكرة القدم بكينشاسا وتحقيقها نتائج متميزة في بطولة العالم للعدو الريفي بسلوفاكيا.

وخلص المصدر ذاته إلى أن هذا المنصب سيعزز حضور الرياضة الوطنية المدرسية على المستوى القاري والدولي.

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