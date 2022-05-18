خالد ايت الطالب

ورزازات .. ايت الطالب يعطي انطلاقة خدمات مركزين صحيين

2022-05-18 / 11:52
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هبة بريس

أعطى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد ايت الطالب، الثلاثاء بورزازات، الانطلاقة الرسمية للمعهد العالي للمهن التمريضية وتقنيات الصحة بالإقليم.

وأشرف ايت الطالب، الذي كان مرفوقا بعامل إقليم ورزازات، السيد عبد الرزاق المنصوري، وبرلمانيي الإقليم ومنتخبين محليين، ورؤساء المصالح المركزية، ومسؤولين بالوزارة، إعطاء الانطلاقة الرسمية للمعهد العالي للمهن التمريضية وتقنيات الصحة بإقليم ورزازات، الذي بلغت كلفته نحو 13 مليون درهم.

ويشتمل هذا المعهد على عدة مرافق، ضمنها قاعة متعددة التخصصات، وقاعات أخرى للدروس والأشغال التطبيقية والتكوين والاجتماعات والأرشيف، بالإضافة إلى مرافق أخرى.

ويأتي تأهيل هذه المؤسسة في إطار تعزيز قطاع التكوين في مجال المهن التمريضية وتقنيات الصحة، بما يضمن تطوير المنظومة الصحية والحكامة في القطاع الصحي على مستوى جهة درعة تافيلالت.

وكان السيد خالد ايت الطالب قد أشرف قبل ذلك، والوفد المرافق له، على إعطاء انطلاقة خدمات مركزين صحيين حضريين من المستوى الأول، هما المركز الصحي الحضري دوار الشمس، والمركز الصحي الحضري سيدي داوود.

وتأتي هذه الخطوة في إطار التوجيهات الملكية السامية المتعلقة بإطلاق إصلاح وتأهيل عميقين للقطاع الصحي، وفي سياق تطوير العرض الصحي لمواكبة تنزيل الورش الملكي للحماية الاجتماعية، لاسيما ما يتعلق منه بإرساء تغطية صحية شاملة وموحدة، ومن أجل تقريب الخدمات العلاجية والاستشفائية من المواطنات والمواطنين.

يذكر أن تشييد هذه المؤسسات الصحية بإقليم ورزازات يأتي في إطار تأهيل البنية الصحية على مستوى جهة درعة تافيلالت، وتعزيز العرض الصحي بهذه الجهة، وتجويد الخدمات المقدمة للساكنة.

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تعليق واحد

  1. نتمنى بناء مستشفى جامعي بورزازات لان التنقل إلى مراكش صعب الصحيح صعب جدا فما بالنا بالمريض

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