على رأسهم بوتين.. كندا تحظر دخول أراضيها على ألف روسي

هبة بريس - وكالات

قررت سلطات كندا حظر دخول أراضيها على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وأعضاء الحكومة وقادة عسكريين وغيرهم من المواطنين الروس الذين طالتهم العقوبات والبالغ عددهم ألف شخص.

وطرح على مجلس الشيوخ الكندي يوم الثلاثاء مشروع القانون بهذا الصدد، الذي يحظر دخول أراضي البلاد على المواطنين الروس المذكورين على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وكانت التشريعات الكندية تمع الحكومة من فرض مثل هذا الحظر، ولذلك تقدمت السلطات بمبادرة تعديل “قانون الهجرة وحماية اللاجئين” وإضافة حظر دخول الأراضي الكندية إليه.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0