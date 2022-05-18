الPPS يجدد دعوة الحكومة إلى مواجهة ارتفاع أسعار المحروقات

2022-05-18 / 11:25
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هبة بريس - الرباط

تناول المكتبُ السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، استمرار أسعار المحروقات في الارتفاع الصاروخي، ومعها أثمنة عددٍ من المواد الاستهلاكية الأساسية.

وفي هذا الصدد، جَــدَّدَ مُطالبته الحكومة بالتدخل، بِما يُتيحُــهُ لها القانون من وسائل، من أجل ضبط الأسعار والحد من الغلاء، ولا سيما من خلال خفض الضرائب المفروضة على استهلاك البنزين والغازوال، وعَــبْــرَ دفع شركات توزيع المحروقات نحو الاعتدال في مُراكَمة الأرباح الفاحشة المُقَدَّرة بملايير الدراهم، تعبيراً منها (شركات المحروقات) عن الحسِّ التضامني والمواطناتي في هذه الظروف العصيبة التي يَــئِــنُّ خلالها المواطنُ تحت لهيب الأسعار والجفاف وقلة فرص الشغل.

وفي نفس الوقت، أكد الحزب، على ضرورة أن تتحمل الحكومة مسؤوليتها في تسوية وضعية “لاسامير” وإعادة تشغيلها، وذلك بالنظر إلى الكُـــلفة المالية الباهظة التي يتكبدها الاقتصادُ الوطني، من جرَّاءِ وضعية الإغلاق التي تعيشها المِصفاة، مِمَّا يُفضي إلى ارتهانٍ أكبـــر وأعمق لبلادنا بتقلبات السوق الدولية للمحروقات، بِفِعلِ غياب نشاط التكرير وضعف قدرات التخزين.

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‫2 تعليقات

  1. ارتفعت الأسعار في العالم وليس المغرب َ وحده. بعض السياسيين وجدوا ورقة ارتفاع الأسعار كل ساعة ويخرج لنا واخد بفكرة الضخط على الحكومة كل هذه الإنسانية او العاطفة على المواطنين.للاسف كل واحد ومراوغاته. الاستاد نبيل لنفرض انك في الحكومة في هذه الساعة هل ستنقص من هذه الارتفاعات في الأسعار. طبعا لا. لاداعي للضحك على المواطنين. الزيادات تقبلها المجتمع وتفهم ان هذه الارتفاعات عبر العالم ايتين بشيئ جديد. ملف الأسعار أغلق.

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