الPPS يجدد دعوة الحكومة إلى مواجهة ارتفاع أسعار المحروقات

2022-05-18 / 11:25
0
هبة بريس - الرباط

تناول المكتبُ السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، استمرار أسعار المحروقات في الارتفاع الصاروخي، ومعها أثمنة عددٍ من المواد الاستهلاكية الأساسية.

وفي هذا الصدد، جَــدَّدَ مُطالبته الحكومة بالتدخل، بِما يُتيحُــهُ لها القانون من وسائل، من أجل ضبط الأسعار والحد من الغلاء، ولا سيما من خلال خفض الضرائب المفروضة على استهلاك البنزين والغازوال، وعَــبْــرَ دفع شركات توزيع المحروقات نحو الاعتدال في مُراكَمة الأرباح الفاحشة المُقَدَّرة بملايير الدراهم، تعبيراً منها (شركات المحروقات) عن الحسِّ التضامني والمواطناتي في هذه الظروف العصيبة التي يَــئِــنُّ خلالها المواطنُ تحت لهيب الأسعار والجفاف وقلة فرص الشغل.

وفي نفس الوقت، أكد الحزب، على ضرورة أن تتحمل الحكومة مسؤوليتها في تسوية وضعية “لاسامير” وإعادة تشغيلها، وذلك بالنظر إلى الكُـــلفة المالية الباهظة التي يتكبدها الاقتصادُ الوطني، من جرَّاءِ وضعية الإغلاق التي تعيشها المِصفاة، مِمَّا يُفضي إلى ارتهانٍ أكبـــر وأعمق لبلادنا بتقلبات السوق الدولية للمحروقات، بِفِعلِ غياب نشاط التكرير وضعف قدرات التخزين.

ما رأيك؟
المجموع 1 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of “الصحة” تحدد صلاحية الPCR في 72 ساعة وتعفي الأطفال أقل من 12 سنة من دخول المغرب

“الصحة” تحدد صلاحية الPCR في 72 ساعة وتعفي الأطفال…

2022-05-18 / 14:59
Photo of بعد إلغاء فحص PCR.. إقبال ملحوظ على مراكز التلقيح

بعد إلغاء فحص PCR.. إقبال ملحوظ على مراكز التلقيح

2022-05-18 / 14:38
Photo of ثلاثة ألاف صيدلية بالمغرب مهددة بالافلاس

ثلاثة ألاف صيدلية بالمغرب مهددة بالافلاس

2022-05-18 / 14:12
Photo of إدراج مدينة الصويرة في قائمة “المدن السياحية الإبداعية”

إدراج مدينة الصويرة في قائمة “المدن السياحية الإبداعية”

2022-05-18 / 13:51
Photo of تجاوز 20 درهما للكيلوغرام الواحد .. أسعار الدجاج ترتفع من جديد

تجاوز 20 درهما للكيلوغرام الواحد .. أسعار الدجاج ترتفع…

2022-05-18 / 12:54
Photo of ورزازات .. ايت الطالب يعطي انطلاقة خدمات مركزين صحيين

ورزازات .. ايت الطالب يعطي انطلاقة خدمات مركزين صحيين

2022-05-18 / 11:52
Photo of يهم القادمين للمغرب.. الغير ملقحين ملزمون بتقديم اختبار PCR

يهم القادمين للمغرب.. الغير ملقحين ملزمون بتقديم اختبار PCR

2022-05-18 / 10:32
Photo of فاس.. إحالة سيدة على العدالة بتهمة النصب والاحتيال

فاس.. إحالة سيدة على العدالة بتهمة النصب والاحتيال

2022-05-18 / 09:17
Photo of إلغاء اختبار PCR.. التقدم والاشتراكية يسجل إيجابا قرار الحكومة

إلغاء اختبار PCR.. التقدم والاشتراكية يسجل إيجابا قرار الحكومة

2022-05-18 / 09:06
Photo of طقس الاربعاء.. أجواء حارة بعموم مناطق المملكة

طقس الاربعاء.. أجواء حارة بعموم مناطق المملكة

2022-05-18 / 07:00

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق