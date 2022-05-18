القدس

البحرين تعبر عن تقديرها لجهود الملك في الحفاظ على هوية القدس

2022-05-18 / 10:51
0
هبة بريس

جددت مملكة البحرين التأكيد على جهود المغرب، تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، في الدفاع عن القضية الفلسطينية والحفاظ على هوية القدس الشريف.

وعبر رئيس قطاع الشؤون العربية بوزارة الخارجية البحرينية، السيد أحمد محمد الطريفي، في كلمة الثلاثاء خلال لقاء تضامني مع الشعب الفلسطيني عن تقدير بلاده لدور لجنة القدس برئاسة جلالة، في الحفاظ على الهوية العربية الإسلامية والمسيحية للقدس، وضمان حرية ممارسة الشعائر الدينية للجميع في سلام وطمأنينة.

وأكد المسؤول البحريني من جهة أخرى خلال هذا اللقاء الذي نظمته سفارة دولة فلسطين في المنامة، وحضره عدد من السفراء المعتمدين لدى المملكة، من ضمنهم سفير المغرب السيد مصطفى بنخيي، تمسك المنامة بدعم الشعب الفلسطيني من أجل نيل حقوقه المشروعة وغير القابلة للتصرف في تقرير المصير والعودة وإقامة دولته المستقلة فوق ترابه الوطني، باعتباره خيارا استراتيجيا لتحقيق السلام العادل والشامل في منطقة الشرق الأوسط، داعيا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته السياسية والقانونية، وفتح آفاق جادة لعملية السلام العادل والشامل على أساس مبدأ حل الدولتين ومبادرة السلام العربية.

كما أبرز الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، على أساس مبدأ حل الدولتين، وفقًا لمبادئ القانون الدولي ومبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

وأشار إلى دعم مملكة البحرين لمساعي دولة فلسطين للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة وتعزيز مكانتها القانونية والدولية وتجسيد استقلالها وسيادتها على أرضها.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of الملك يهنئ حسن شيخ محمود بمناسبة انتخابه رئيسا للصومال

الملك يهنئ حسن شيخ محمود بمناسبة انتخابه رئيسا للصومال

2022-05-18 / 09:42
Photo of الفاتيكان.. إبراز ريادة الملك في تعزيز السلام والتسامح

الفاتيكان.. إبراز ريادة الملك في تعزيز السلام والتسامح

2022-05-18 / 07:30
Photo of الكويت تجدد التأكيد على دعمها للوحدة الترابية للمملكة المغربية

الكويت تجدد التأكيد على دعمها للوحدة الترابية للمملكة المغربية

2022-05-17 / 22:07

نواب مغاربة يسائلون نظراءهم الأوروبيين حول الانتهاكات بمخيمات تندوف

2022-05-17 / 20:17
Photo of بمشاركة المغرب.. افتتاح قمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الإفريقية

بمشاركة المغرب.. افتتاح قمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الإفريقية

2022-05-17 / 14:25
Photo of مزور: “صحة و سلامة المواطنين المغاربة في صلب اهتمام الحكومة”

مزور: “صحة و سلامة المواطنين المغاربة في صلب اهتمام…

2022-05-17 / 14:03
Photo of البرلماني عيدودي يشهد للقجع بكفاءته في الحكومة: “أنت راجل خدام شغلك”

البرلماني عيدودي يشهد للقجع بكفاءته في الحكومة: “أنت راجل…

2022-05-17 / 12:43
Photo of صحيفة : إسبانيا تقرر عدم تقديم شكاية ضد المغرب في ملف التجسس

صحيفة : إسبانيا تقرر عدم تقديم شكاية ضد المغرب…

2022-05-16 / 21:32
Photo of مشاريع ضخمة في طريقها للمغرب.. أخنوش يستقبل الرئيسة المديرة العامة لشركة أوراكل

مشاريع ضخمة في طريقها للمغرب.. أخنوش يستقبل الرئيسة المديرة…

2022-05-16 / 17:48
Photo of هذا ما سيتدارسه المجلس الحكومي المنعقد يوم الخميس

هذا ما سيتدارسه المجلس الحكومي المنعقد يوم الخميس

2022-05-16 / 14:01

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق