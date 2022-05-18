يهم القادمين للمغرب.. الغير ملقحين ملزمون بتقديم اختبار PCR
هبة بريس - الرباط
أعلنت الحكومة، أمس الثلاثاء، إلغاء اعتماد فحص التفاعل البوليمي المتسلسل لكورونا “PCR” من أجل الدخول الى الأراضي المغربية.
وفي هذا الصدد، كشف مصدر خاص، عن تفاصيل الإجراء الجديد، مشيرا الى أن الأشخاص الملقحين غير ملزمين بتقديم اختبار PCR وسيتم الاكتفاء فقط بجواز تلقيحهم.
وبالنسبة للمسافرين غير الملقحين، فسيطلب منهم الإدلاء باختبار PCR كبديل لجواز اللقاح.
ويعفى الأطفال أقل من 6 سنوات من هذه الشروط، حيث أنهم ليسوا في حاجة للادلاء بوثيقة التلقيح أو اختبار pcr للسفر.
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26 تعليقات
للأسف الشديد نلاحظ بهذه التصرفات والقرارات التافهة سيسببون بافلاس القطاع السياحي الوطني بالمغرب ولاسيما شركات الطيران التي سترجع مرة أخرى إلى الإفلاس….
المؤسف الشديد أن الحكومة الجديدة لم تحدد عدد الجرعات ولا مدة صلاحيتها ولا اي معلومات حول هذآ الموضوع حكومة غامضة في تصرفاتها ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.. ودائما تفاجؤنا بقراراتها التافهة وبسببها افلسنا والآن تجبرون على اختيار PCR…
* الكل يعيش حياة طبيعية بدون قيود او شروط ما عادا المغرب هو الذي يفرض هذه الشروط التافهة …..
* ما هذا التناقض والتلاعب بالمواطنين حول جواز التلقيح أو PCR إنها مهزلة وفضيحة
*من أجل إنقاذ السياحة بالمغرب يجب إلغاء تماما PCR بالنسبة للمتلقحين أو الغير المتلقحين ….
*الكل رافض فكرة الاختبار PCR من أجل الدخول الى المغرب يجب على الحكومة الجديدة أن تراعي نفسية المهاجرين طالما يئيسوا من الغربة ….
*هناك أمراض أخطر بكثير من كورونا الأمر مكشوف وواضح كوضوح الشمس أنتم تريدون الترويج لاختبار PCR من أجل مصلحتكم فقط…
*لقد سئم الجميـع من تلاعبكم واكاذيبكم اتقوا الله فيـهم وافتحوا لهم الدخول الى المغرب بدون شروط تفرضونها عليهم والسيطرة عليهم واستهزاءات منهـم . بجب إلغاء اختبار PCR ….
*هنـاك مـن يفضل عدم الدخول الى المغرب وذلك بما تفعله لهـم الحكومة من شروط وقيود هـم ضدها..
*اتسائل لماذا تم الإختيار إما جواز التلقيح أو استعمالPCR .. إنه الكلخ بعينيه
*هناك من تلقوا الجرعات التلاثة وليس لديهم جواز التلقيح ؛ فما المعمول في هذه الحالة؟.
*أنتم تضحكون على ذقون المهاجرين بهذه التصرفات والقرارات التافهة ، إنكم ستسببون في افلاس القطاع السياحي الوطني وستكون كارثة كبرى لايحمد عقباها حسبنا الله ونعم الوكيل.
*قرارات الحكومة دائما تكون عشوائيـة ، تافهة وغير مفهومة ، المهاجر ون كارهون لهذه الوضعية ورافضين تماماً فكرة الاختبار PCR…..
*وماذا عن الملقحين بجرعتين فقط منذ أكثر من تسعة أشهر ؟
*لحد الآن لم نجد تفسيرا كاملا لهذه التناقضات في حق المهاجر المغربي (جواز التلقيح اوPCR..)..
*لم نعد نفهم هذه الحكومة الجديدة لا ندري هل هذا من أجل حمايتنا ام من أجل مصلحتهم!!!!؟؟؟؟
* المواطـن فـاق واستفـاق ، إلا القنوات التلفزية المغربية واللجنـة اللاتقنيـة ووزارة الصحـة التي تطبـل و تقـوم بالإشهـار لفائـدة أغـوال وتجـار الوباء والتلقيح واللقاح والتكليخ ، عليهم أن يتقـوا الله فـي أنفسهـم .ويبتـعدوا عـن الإرهـاب الإعـلامي وتخويف البشرية ، إنهـا أكبـر خيانـة ومؤامـرة دنيئـة ولعبـة سياسية تجارية وترهيب ودعـاية عـالمية لفـرض اللقاح بجرعـات عديدة ولسنوات طويلة ، لأن الشركات المنتجـة للقاحات حققت أرباحـا طـائلة بدون متاعب أو مشقـة…
الانفـلونزا الموسمية دائما مـوجودة ، لا يعـلمهـا إلا الله إلا أنهـا تنتشر بسرعــة حسب الطقس والمناخ وبنتيـجة الخوف والتخويف والترهيب ، حيث يخلق هـذا الأمــر ضغوطـات نفسية فـي كل الأوساط وتؤدي الى الانحطـاط والانهـزامية عنـد المواطـن …
-وسـوف يأتـي الخبـر اليقيـن طـال الزمـن أم قصــر عـن هــذا المسـلسل الذي حيكت سيناريوهـاتة بتقنيـة عالية وبطريقـة جهنـميـة ومتطـورة… ويـد الله فـوق أيديهـم .
اللهم اصرف عنـا الوبــاء والبــلاء والغــلاء والـغبــــــاء، آميـن يا رب الـعـالمـين.
“يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههـم والله متـم نـوره ولـو كـره المشركـون”
يريدون ان يغيـروا حتى المنـاخ وينقصون من درجات حـرارة الأرض ، ولكن هـذا من قـدرة وعظمة الله وحـده لا شريك لـه، فكيف تحكمون؟
من هو المصدر الخاص???
ومذ عن الذين اعتمدوا جرعتين فقط??
ومذا عن الذين اعتمدوا جرعتين ولديهم شهادة الشفاء? مذا سيقول هذا العبقري الخاص???
لتصحيح المعلومة الأطفال اقل من 12 سنة هم المعنيون بالاعفاء والله اعلم